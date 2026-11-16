Bekanntes See-Restaurant schlittert in Millionenpleite

Das bekannte Restaurant "Thaler See Garten" in Thal bei Graz ist endgültig gescheitert.

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Nach anhaltenden finanziellen Problemen wurde über die Betreiberfirma erneut ein Konkursverfahren eröffnet. Eine Fortführung des Betriebs ist nicht geplant, das Unternehmen soll liquidiert werden.

Betroffen sind elf Mitarbeiter und mindestens 43 Gläubiger. Die KRAFTMoments KMG GmbH hatte laut Gläubigerschutzverband AKV zuletzt mit erheblichen Liquiditätsproblemen zu kämpfen. Zahlungen an Lieferanten und Beschäftigte blieben aus, schließlich wurde auch der Bestandvertrag gekündigt. Der Geschäftsbetrieb wurde am 11. November eingestellt.

Es handelt sich bereits um die zweite Insolvenz innerhalb eines Jahres. Im Jänner 2026 war zunächst ein Sanierungsverfahren eröffnet worden. Zwar wurde ein Sanierungsplan angenommen und bestätigt, doch die vereinbarten Raten konnten nicht mehr bezahlt werden. Damit leben die alten Forderungen wieder zu 50 Prozent auf. Zusätzlich sind neue Verbindlichkeiten entstanden.

1,46 Millionen Euro Schulden

Die Passiva belaufen sich laut AKV auf rund 1,46 Millionen Euro. Hinzu kommen noch nicht bezifferte Forderungen der Mitarbeiter. Dem stehen Aktiva von etwa 120.500 Euro gegenüber. Dazu zählen unter anderem die Geschäftsausstattung, Warenbestände und offene Forderungen.

Das Restaurant war erst im März 2024 von Alleingesellschafter Anton Borkmann gegründet worden. Der Standort am Thalersee gilt allerdings als schwierig – bereits frühere Betreiber waren dort gescheitert.

Auch Wiener Schwestergesellschaften insolvent

Auch zwei mit Borkmann verbundene Unternehmen in Wien gerieten in die Insolvenz. Über die KRAFTMoments Development GmbH, die den Gleis//Garten in Wien-Meidling betrieb, sowie die ViennaKRAFT Brauerei GmbH wurden bereits im September 2026 Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten dieser beiden Gesellschaften wurden mit rund 4,5 Millionen Euro beziffert. Betroffen waren 30 Beschäftigte und etwa 80 Gläubiger.

Für das Verfahren rund um den "Thaler See Garten" wurde Rechtsanwalt Hans Georg Popp aus Gratwein zum Insolvenzverwalter bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 5. Jänner 2027 anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für 19. Jänner angesetzt.