SPAR verlängert Kassabon-Aktion gegen Frauengewalt

Von 20. November bis 10. Dezember druckt SPAR Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen auf Kassabons. Die Aktion läuft heuer 21 Tage. Ein zusätzlicher Hinweis auf Englisch soll mehr Menschen erreichen.

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Ein Kassabon kann auch auf Hilfe aufmerksam machen: SPAR verlängert seine Informationskampagne gegen Gewalt an Frauen heuer von 16 auf 21 Tage. Von 20. November bis 10. Dezember werden bei SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR und Maximarkt österreichweit regionale Notrufnummern und Websites von Hilfsorganisationen auf den Kassabons abgedruckt.

Nach Angaben des Unternehmens gehen bei den vier Handelsketten täglich rund eine Million Kassabons über die Ladentische. Diese Reichweite soll dazu beitragen, Unterstützungsangebote im Alltag sichtbar und leicht zugänglich zu machen. Die Informationen stehen sowohl auf den gedruckten Kassabons als auch digital in der SPAR-App zur Verfügung. Zusätzlich soll ein Hinweis in englischer Sprache möglichst viele Menschen erreichen.

Hinweise auf Hilfe direkt im Alltag

Für die Initiative arbeitet SPAR mit regionalen Hilfsorganisationen und dem Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) zusammen. Der Verein vernetzt 16 Frauenhäuser in Österreich. "Oft kann bereits ein kleiner Hinweis den entscheidenden Unterschied machen", erklärt SPAR-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch. Ziel der Aktion sei es, Hilfsangebote sichtbar zu machen und Betroffenen den Zugang zu Unterstützung zu erleichtern.

Frauenhelpline ist rund um die Uhr erreichbar

Hilfe sichtbar machen: SPAR druckt Notrufnummern und Websites für Betroffene direkt auf den Kassabon – einfach und niederschwellig. © SPAR/wearegiving

Die österreichweite Frauenhelpline gegen Gewalt ist unter 0800 222 555 rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Sie bietet anonyme, kostenlose und vertrauliche Beratung für gewaltbetroffene Frauen. Auch Angehörige und Bezugspersonen können sich informieren und beraten lassen.

AÖF-Geschäftsführerin Beate Malekzadeh-Forstner betont, dass die Kassabon-Initiative die Nummer der Frauenhelpline österreichweit direkt im Alltag sichtbar mache. So sollen möglichst viele Betroffene erfahren, wohin sie sich wenden können.