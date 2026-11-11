Handel: 9 von 10 Österreicher sparen mehr

Die Einzelhandelsausgaben in Österreich stagnieren. 9 von 10 Konsumenten gehen sparsamer mit ihrem Geld um. Hohe Kosten für Wohnen & Energie bremsen die Kauflust. Für 54% ist der Staat selbst ein Preistreiber.

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Die Österreicher:innen schauen heuer besonders aufs Geld, das hemmt auch die Umsätze im Einzelhandel. Die neue Studie "Handel in Zahlen 2026, welche der Handelsverband präsentierte, zeichnet das Bild einer verhaltenen Konsumnachfrage, ausgeprägter Zukunftssorgen und de facto stagnierender Ausgaben im Handel:

Die einzelhandelsrelevanten Ausgaben der österreichischen Haushalte werden im Gesamtjahr 2026 laut Prognose 81,9 Milliarden Euro erreichen.

erreichen. Das entspricht einem nominellen Plus von 1,5% gegenüber 2025. Inflationsbereinigt bleibt lediglich 0,3% Wachstum .

gegenüber 2025. bleibt lediglich . Gleichzeitig geben 88% der Konsument:innen an, sparsamer mit ihrem Geld umzugehen.

an, mit ihrem Geld umzugehen. 70% blicken mit Skepsis oder Sorge in ihre persönliche Zukunft.

blicken mit in ihre persönliche Zukunft. 56% sagen, die Politik mache zu wenig gegen die Teuerung .

sagen, die mache zu wenig gegen die . 54% glauben, der Staat sei selbst ein Preistreiber (z.B. höhere Gebühren, Paketsteuer)

Österreichs Handel bewegt sich nahe der Nulllinie

"Real steigen die Haushaltsausgaben im Einzelhandel heuer lediglich um 0,3%. Das zeigt, wie verhalten die Nachfrage trotz steigender Einkommen bleibt", sagt Handelsverbandschef Rainer Will.

Die Terrible Five – die 5 schlechtesten neuen Gesetze aus Händlersicht

Verpackungsverordnung (PPWR) Nationale Paketsteuer UWG-Novelle (Strengere Regeln für Umweltaussagen: Allgemeine Begriffe wie "grün", "öko", "umweltfreundlich" oder "nachhaltig" sind verboten, es sei denn, es kann eine hervorragende Umweltleistung nachgewiesen werden, die den Vorgaben entspricht) Verbraucherrechts-Änderungsgesetz Entgelttransparenz-Richtlinie

"In Österreich gibt es 134 Steuern. Angesichts einer Abgabenquote von 44% ist es völlig absurd, ständig neue Belastungen einzuführen. Unser Land braucht wieder mehr wirtschaftliche Zuversicht und bessere Rahmenbedingungen für Wachstum. Mehr Dienstleistungsfokus und Planungssicherheit für Unternehmen sind hier gefragt. Wir fordern niedrigere Standortkosten, weniger Bürokratie und faire Wettbewerbsbedingungen. Nachhaltiges Wachstum entsteht durch wettbewerbsfähige Unternehmen, sichere Arbeitsplätze und das Vertrauen der Menschen in ihre wirtschaftliche Zukunft. Dazu gehört auch die Abschaffung der nationalen Paketsteuer", so Handelssprecher Rainer Will.