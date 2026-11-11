Offene Worte: Kate spricht über Krebserkrankung

Prinzessin Kate hat in einem persönlichen Gespräch mit dem Autor Robert Macfarlane über ihren Genesungsprozess nach ihrer Krebserkrankung gesprochen.

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Die Princess of Wales, Catherine (44), gewährt in der am 11. November 2026 erschienenen Sonderausgabe des Magazins "Country Life" persönliche Einblicke in ihren Genesungsprozess.

William als Gastredakteur

Die rund 300 Seiten starke Ausgabe wurde von ihrem Ehemann Prinz William (44) als leitendem Gastredakteur mitgestaltet. In einem abgedruckten Gespräch mit dem Autor Robert Macfarlane spricht Kate ausführlich über das Thema Hoffnung sowie die heilenden Kräfte der Natur während ihrer gesundheitlichen Erholung nach dem Ende der Krebsbehandlung.

Kate - Schlagzeilen nach Aussage © Anadolu via Getty Images

Ganzheitlicher Ansatz bei der Genesung

Auf die Frage nach der Rolle der Natur erklärt die dreifache Mutter, wie wichtig ein ganzheitlicher Ansatz bei der Bewältigung schwerer Krankheiten sei. Die 44-Jährige erinnert daran, dass man ihr im Krankenhaus mitgeteilt habe, dass die Genesung nicht geradlinig verlaufen werde und Zeit benötige. Ähnlich wie in der Natur seien Phasen der Ruhe und Erneuerung ebenso entscheidend wie Momente des Wachstums.

Das Star-Foto des Tages 1 / 17 Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images

Zufluchtsort ohne Leistungserwartung

Die Mutter von Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) gab im Januar 2025 bekannt, in Remission zu sein. Die Natur habe ihr geholfen, eine tiefere Verbindung zu Geist und Körper aufzubauen, da diese keine Leistungen erwarte und ein echter Zufluchtsort sei. Auch der stetige Wandel in der Umwelt habe ihr dabei geholfen, den eigenen Prozess zu akzeptieren.