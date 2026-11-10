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Epstein-Beben: Mette-Marit schwer belastet!

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Ein Mann in Militäruniform und eine Frau in schwarzem Kleid und Hut stehen nebeneinander.
© Getty Images
Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen gerät wegen ihrer früheren Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erneut unter massiven Erklärungsdruck.
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In der Internet-Sendung "Royal" des Magazins "Se og Hør" äußerte sich der Investigativ-Reporter Tore Gjerstad zu seinen jahrelangen Nachforschungen über Epsteins Verbindungen nach Skandinavien. Gemeinsam mit seinem Kollegen Gard Oterholm von der renommierten Wirtschaftszeitung "Dagens Næringsliv" veröffentlichte Gjerstad ein Buch über das norwegische Netzwerk des Finanziers.

Im Gespräch mit Adelsexpertin Caroline Vagle bezweifelte der Journalist die Glaubwürdigkeit von Mette-Marits bisherigen Erklärungen, sie habe nichts von den Verbrechen Jeffrey Epsteins gewusst.

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Flirtende E-Mails und pikante Internet-Recherche

Nach Einschätzung der Rechercheure war der Kontakt weitaus intensiver als die vom Hof ursprünglich eingeräumten flüchtigen Begegnungen. Der Reporter verweist auf zahlreiche E-Mails, Telefonate sowie persönliche Treffen, die teilweise in einem vertrauten und flirtenden Ton geführt worden seien.

Besonders brisant ist eine von Mette-Marit selbst verfasste Nachricht an Epstein: Darin erwähnte sie explizit, seinen Namen im Internet gesucht und wenig schmeichelhafte Berichte gefunden zu haben. Für Gjerstad belegt diese E-Mail, dass die Kronprinzessin sehr wohl über dessen Vergangenheit informiert war, zumal die Vorwürfe rund um Prinz Andrew und Missbrauchsopfer Virginia Giuffre auch in Norwegen breit diskutiert wurden.

Kontakte dauerten länger als vom Palast behauptet

Zudem widersprechen freigegebene Dokumente früheren Darstellungen des Palastes, wonach der Kontakt bereits im Jahr 2013 abgebrochen worden sei. Tatsächlich lief der Austausch darüber hinaus weiter. Epstein organisierte für die Kronprinzessin unter anderem Zahnarzttermine und Shoppingausflüge, zudem tauchten Hinweise auf ein gerahmtes Foto von ihr auf seinem Anwesen auf.

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Mette-Marit bezeichnete die Verbindung rückblickend als peinlichen Fehler und gestand mangelndes Urteilsvermögen ein, doch die neuen Buch-Enthüllungen belasten das Ansehen der norwegischen Krone nachhaltig.

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