Epstein-Beben: Mette-Marit schwer belastet!

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen gerät wegen ihrer früheren Kontakte zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein erneut unter massiven Erklärungsdruck.

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In der Internet-Sendung "Royal" des Magazins "Se og Hør" äußerte sich der Investigativ-Reporter Tore Gjerstad zu seinen jahrelangen Nachforschungen über Epsteins Verbindungen nach Skandinavien. Gemeinsam mit seinem Kollegen Gard Oterholm von der renommierten Wirtschaftszeitung "Dagens Næringsliv" veröffentlichte Gjerstad ein Buch über das norwegische Netzwerk des Finanziers.

Im Gespräch mit Adelsexpertin Caroline Vagle bezweifelte der Journalist die Glaubwürdigkeit von Mette-Marits bisherigen Erklärungen, sie habe nichts von den Verbrechen Jeffrey Epsteins gewusst.

Flirtende E-Mails und pikante Internet-Recherche

Nach Einschätzung der Rechercheure war der Kontakt weitaus intensiver als die vom Hof ursprünglich eingeräumten flüchtigen Begegnungen. Der Reporter verweist auf zahlreiche E-Mails, Telefonate sowie persönliche Treffen, die teilweise in einem vertrauten und flirtenden Ton geführt worden seien.

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Besonders brisant ist eine von Mette-Marit selbst verfasste Nachricht an Epstein: Darin erwähnte sie explizit, seinen Namen im Internet gesucht und wenig schmeichelhafte Berichte gefunden zu haben. Für Gjerstad belegt diese E-Mail, dass die Kronprinzessin sehr wohl über dessen Vergangenheit informiert war, zumal die Vorwürfe rund um Prinz Andrew und Missbrauchsopfer Virginia Giuffre auch in Norwegen breit diskutiert wurden.

Kontakte dauerten länger als vom Palast behauptet

Zudem widersprechen freigegebene Dokumente früheren Darstellungen des Palastes, wonach der Kontakt bereits im Jahr 2013 abgebrochen worden sei. Tatsächlich lief der Austausch darüber hinaus weiter. Epstein organisierte für die Kronprinzessin unter anderem Zahnarzttermine und Shoppingausflüge, zudem tauchten Hinweise auf ein gerahmtes Foto von ihr auf seinem Anwesen auf.

Das Star-Foto des Tages 1 / 16 Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage Rapper Kanye West hat bei der Präsentation seiner neuen Modelinie alle Kids dabei - North West, Psalm West, Chicago West und Saint West. © WWD via Getty Images Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten. © Instagram

Mette-Marit bezeichnete die Verbindung rückblickend als peinlichen Fehler und gestand mangelndes Urteilsvermögen ein, doch die neuen Buch-Enthüllungen belasten das Ansehen der norwegischen Krone nachhaltig.