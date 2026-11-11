Tödliches Unglück in Fabrik, die Apple-Teile produziert

In einem Werk von Tata Electronics im Distrikt Krishnagiri erstickten drei Personen bei Reinigungsarbeiten. Die Industrieministerin des Distrikts fordert, dass Sicherheit und Würde Vorrang haben sollten. Apple will den Vorfall untersuchen. Tata Electronics wollte bisher das Unglück nicht kommentieren.

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Im indischen Bundesstaat Tamil Nadu sind drei Arbeiter bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten in einem Werk von Tata Electronics verstorben. Als Ursache wird Erstickung vermutet. In der Fabrik werden unter anderem Komponenten für Apples iPhones hergestellt.

Laut der indischen Tageszeitung "The New Indian Express" sollen die 25, 28 und 32 Jahre alten Arbeiter einen Tank der Abwasseraufbereitungsanlage überprüfen. Dabei kamen sie in Kontakt mit giftigen Gasen.

Drei Arbeiter ersticken im Tank

Einer der Arbeiter soll sich in den Tank hineingebeugt haben und nach dem Einatmen des Gases sofort bewusstlos geworden sein, so die erste Rekonstruktion. Ein zweiter Arbeiter wollte ihn retten und stieg ebenfalls hinein. Er wurde auch ohnmächtig. Der dritte Kollege versuchte, die beiden noch zu retten, hat aber das gleiche Schicksal erlitten.

Ein vierter Arbeiter beobachtet den Vorfall und schlägt Alarm. Die drei Betroffenen wurden aus dem Tank geborgen. Im Krankenhaus konnten Ärzte nur noch ihren Tod feststellen. Die drei Opfer arbeiteten für Subunternehmen. Sie arbeiteten an der Filteranlage.

Apple untersucht den Vorfall in Tata-Fabrik

Auf den Vorfall in der Fabrik reagierte Virudhai Magal Keerthana, Industrieministerin von Tamil Nadu, in einem X-Beitrag: "Die Sicherheit und die Würde jedes einzelnen Arbeiters müssen weiterhin oberste Priorität haben. Dieser tragische Unfall wird gründlich untersucht, und auf Grundlage der Ergebnisse werden geeignete Maßnahmen ergriffen."

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Der Tata-Konzern will sich zu dem Unglück bisher nicht äußern. Laut einer Quelle will Apple, die in der betroffenen Fabrik iPhone-Komponenten herstellen lässt, "den Unfall im Werk seines Zulieferers Tata untersuchen".