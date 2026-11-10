Neuerung
Neue strenge Regel beim AUA-Check-in: Das ändert sich für Passagiere
Bei Austrian Airlines gelten neue Regeln für den Online-Check-in: Wer die Website oder die App nutzen möchte, benötigt seit 2. November ein kostenloses "Travel ID"-Benutzerkonto. Die Umstellung startet bei Abflügen aus Österreich und wird bis Ende des Monats weltweiten Standard für die gesamte Lufthansa Group sein (darunter auch Lufthansa, SWISS und Brussels Airlines). Ziel ist es, Buchungen und Personendaten zentral zu bündeln.
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Der Zeitplan für die Umstellung:
- Seit 2. November: Flüge ab Österreich
- 16. November: Flüge ab München, Zürich sowie Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko)
- 30. November: Alle restlichen Regionen (inklusive Frankfurt)
Reisende werden vorab per E-Mail sowie direkt auf den Check-in-Seiten informiert.
Der Ablauf: Passagiere rufen ihre Buchung wie gewohnt mit Namen und Ticketnummer bzw. Buchungscode auf. Danach melden sie sich mit ihrer Travel ID an (oder registrieren sich neu) und tragen ihre Passdaten ein. Für Flüge ab/nach Wien öffnet der Online-Check-in meist 47 Stunden vor Abflug; bei einzelnen Zielen kann die Frist abweichen.
Ausnahmen und Alternativen
Der Check-in am Flughafen – ob am Schalter oder am Automaten – bleibt weiterhin ohne Travel ID möglich. Das Gleiche gilt online für Gruppenbuchungen, Tickets anderer Airlines sowie viele Charter- und Veranstalterreisen. Verwaltet eine Person eine gemeinsame Buchung, reicht zudem ein einzelner Zugang für alle Reisenden aus.
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