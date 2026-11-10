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Schock im Bezirk Zwettl: Sägewerk feuert 115 Angestellte

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Gestapelte Holzstämme und Bagger auf einem Holzplatz vor bewaldeter Berglandschaft.
© Getty Images
Eine der beiden Produktionslinien in Brand (Bezirk Zwettl) im Waldviertel soll stillgelegt werden.
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Zwettl. Der finnisch-schwedische Forstkonzern Stora Enso streicht in seinem Sägewerk in Brand (Bezirk Zwettl) im Waldviertel 115 Stellen. Eine der beiden Produktionslinien, die sogenannte Schwachholzlinie, soll im Frühjahr stillgelegt werden, berichtete der ORF Niederösterreich am Dienstagabend. Der Schritt ist Ergebnis der im Vorjahr angekündigten strategischen Prüfung der Sägewerks- und Holzbauaktivitäten in Zentraleuropa, in Summe sind 250 Stellen in Europa betroffen.

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Die 115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Brand wurden laut ORF Niederösterreich am Dienstag informiert. Sie sollen beim Arbeitsmarktservice (AMS) angemeldet werden, zudem wolle man mit dem Betriebsrat einen Sozialplan aushandeln, kündigte Matthias Friedrich, der Leiter der Massivholzabteilung im südlichen Geschäftsbereich von Stora Enso, dem Landesstudio an.

Begründet wird der Schritt mit anhaltend schwierigen Marktbedingungen und steigenden Produktionskosten. Die Schwachholzlinie im Werk Brand hätte zudem erhebliche Investitionen erfordert, wurde argumentiert. Holzbeschaffung und die zweite Produktionslinie sollen den Betrieb fortsetzen, Kunden der Schwachholzlinie von anderen Werken aus beliefert werden.

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