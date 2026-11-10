Neue Regel fix: So viel kostet die E-Card künftig

Die E-Card-Gebühr wird teurer. Ab Mitte November greift die neue Regelung, die erstmals auch Pensionisten betrifft. Wir zeigen, welche Ausnahmen gelten und wer wie viel bezahlen muss.

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Für viele Menschen in Österreich stehen im November höhere Abzüge an. Die E-Card-Gebühr steigt für das Kalenderjahr 2027 auf 26,85 Euro. Für 2026 waren 25 Euro fällig, 2025 lag der Betrag noch bei 13,80 Euro. Grund für den Anstieg ist die jährliche Anpassung an die gesetzliche Aufwertungszahl. Die Einhebung erfolgt am 15. November.

Wer das Entgelt zahlen muss

Bei Beschäftigten, Arbeitnehmern, freien Dienstnehmern und Lehrlingen wird die Gebühr vom Arbeitgeber direkt vom Gehalt einbehalten. Wer mehrere versicherungspflichtige Beschäftigungen hat, zahlt unter Umständen vorerst mehrfach, kann zu viel bezahlte Beträge aber auf Antrag zurückerstattet bekommen. Erstmals betrifft die Regelung auch Bezieher einer Pension. Laut Dachverband der Sozialversicherungsträger sind rund 1,5 Millionen Menschen im Ruhestand betroffen. Die Einhebung erfolgt bei ihnen direkt über die Pensionsauszahlung.

Automatische Einhebung bei der Pension

Die 26,85 Euro werden als Einmalbetrag von der November-Pension einbehalten, welche am 1. Dezember ausbezahlt wird. Umgerechnet entspricht das einer monatlichen Belastung von etwa 2,24 Euro. Eine eigene Überweisung ist im Normalfall nicht erforderlich.

Wichtige Ausnahmen von der Gebühr

Nicht alle Menschen müssen das E-Card-Service-Entgelt bezahlen. Befreit sind unter anderem Bezieher einer Ausgleichszulage, sozial schutzbedürftige Personen, die von der Rezeptgebühr befreit sind, sowie mitversicherte Angehörige. Das Erreichen der Obergrenze bei Rezeptgebühren führt hingegen nicht automatisch zu einer Befreiung von der E-Card-Gebühr. Wer fälschlicherweise belastet wurde, kann eine Rückerstattung beantragen. Bei Fragen empfiehlt sich die Rücksprache mit der Krankenversicherung.

"Wir raten, einzuplanen, dass die Dezember-Überweisung einmalig um 26,85 Euro niedriger ausfällt", so Pensionistenverbandspräsidentin Birgit Gerstorfer. © APA/HANS KLAUS TECHT

Reaktionen auf die Neuregelung

Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) bekräftigt seine Ablehnung der Gebühr. PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer betont, dass man sich seit Ende Mai 2025 gegen die Belastung einsetze und auch bei Verhandlungen Ende September 2025 darauf aufmerksam gemacht habe. Ziel bleibe eine vollständige Befreiung für alle Pensionisten. Gleichzeitig warnt der Verband vor Falschmeldungen in sozialen Medien und stellt klar, dass es sich um einen einmaligen Jahresbetrag handelt.