Hohe Strafen drohen! Neue Regeln beim Steuerausgleich

Mit 1. Jänner 2027 tritt eine neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft. Die Anmeldung am Steuerportal ändert sich grundlegend, und wer sich nicht an die neuen Regeln hält, riskiert bis zu 700 Euro Strafe.

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Der Einstieg in das Steuerportal ist künftig auf drei Arten möglich. User können sich mit der ID Austria oder einer elektronischen Identität aus einem anderen EU-Land mit hohem Sicherheitsniveau anmelden. Eine Anmeldung mit Zugangsdaten samt zweitem Authentifizierungsfaktor ist ebenfalls möglich. Die Verordnung wurde im September 2026 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und löst die alte Regelung aus 2006 ab.

Ausnahmen für klassische Zugangsdaten

Neue klassische Zugangsdaten bekommen Privatpersonen ab 2027 nur noch in Ausnahmefällen, etwa wenn keine ID Austria möglich oder zumutbar ist. Eine Ausnahme gilt zudem für Steuerberater. Bestehende Zugangsdaten von Privatpersonen treten ab 1. Oktober 2029 außer Kraft. Weiß das Finanzamt von einer vorhandenen ID Austria, können alte Daten früher deaktiviert werden. Die Anmeldung per Fax fällt komplett weg.Laut Finanz.at sollten bisherige Nutzer möglichst bald auf die ID Austria umsteigen. Diese lässt sich bei vielen Gemeinden, Landespolizeidirektionen oder beim Finanzamt beantragen.

Neue Vorgaben für Online-Eingaben

Bei der Übermittlung von Anträgen und Eingaben gibt es ebenfalls Änderungen. Für rund 130 Arten von Eingaben schreibt die Verordnung eine bestimmte Funktion in FinanzOnline vor. Die Funktion "Sonstige Anbringen und Anfragen" darf nur genutzt werden, wenn keine eigene Funktion vorhanden ist oder Begründungen gesondert übermittelt werden müssen.

Hohe Strafen bei wiederholten Verstößen

Wer trotz schriftlicher Aufforderung wiederholt einen falschen Übermittlungsweg wählt, obwohl eine eigene Funktion vorgesehen ist, riskiert eine Strafe von bis zu 700 Euro. Das betrifft vor allem Fälle mit einer Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung.