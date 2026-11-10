"Lieber Müll als Männer!" TikTokerin verweigert Organspende

Eine TikTokerin sorgt mit einer ungewöhnlichen Forderung für Aufregung. Ihre Organe sollen nach ihrem Tod ausschließlich Frauen bekommen. Männer sollen leer ausgehen.

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Die TikTokerin mit dem Namen "Pricksen" hielt ihren Organspendeausweis in die Kamera. Darauf hatte sie handschriftlich vermerkt: "Nicht an Männer." In deutlichen Worten erklärte sie, lieber auf eine Organspende verzichten zu wollen, als dass ein Mann ihre Organe bekomme.

Sie begründet ihre Haltung mit einem vermeintlichen Ungleichgewicht: Frauen würden häufiger Organe spenden, während Männer öfter welche erhalten. Deshalb fordert sie eine Art Tauschbörse, bei der Männer nur Organe von Männern bekommen sollen.

Wer ein Organ bekommt, entscheidet nicht der Spender

So funktioniert die Organverteilung allerdings nicht. In Österreich werden Organe verstorbener Spender über die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant vergeben. Dabei zählen medizinische Kriterien wie Blutgruppe, Verträglichkeit, Erfolgsaussichten und Dringlichkeit. Auch die Wartezeit spielt eine Rolle.

Eine Spenderin kann also nicht festlegen, dass ihre Organe ausschließlich Frauen erhalten dürfen. Die Verteilung erfolgt nach festgelegten medizinischen und ethischen Kriterien – nicht nach persönlichen Vorlieben der Spender.

Spenden Frauen tatsächlich häufiger?

Einen tatsächlichen Unterschied gibt es bei der sogenannten Lebendspende: Frauen geben ungefähr doppelt so häufig wie Männer zu Lebzeiten eine Niere ab. Das bedeutet allerdings nicht, dass Frauen bei der Organspende nach dem Tod automatisch häufiger spenden oder Männer bevorzugt werden.

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Als mögliche Gründe werden gesundheitliche Unterschiede und gesellschaftliche Rollenbilder genannt. So könnten Frauen häufiger als Lebendspenderinnen infrage kommen, während Männer statistisch öfter von bestimmten Erkrankungen betroffen sind, die eine Transplantation erforderlich machen.

In Österreich gilt die Widerspruchslösung

Anders als in Deutschland gilt in Österreich die sogenannte Widerspruchslösung. Das bedeutet: Nach dem Tod ist eine Organentnahme grundsätzlich möglich, sofern die betreffende Person zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat.

Wer keine Organe spenden möchte, kann sich in das österreichische Widerspruchsregister eintragen lassen. Auch andere nachweisbare Formen eines Widerspruchs, etwa ein schriftliches Dokument oder eine bezeugte mündliche Erklärung, werden berücksichtigt.

Eine Einschränkung wie "nur an Frauen" ist hingegen keine Möglichkeit, die Empfängerinnen und Empfänger selbst auszuwählen.