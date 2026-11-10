Schießerei! Polizei räumt Elbphilharmonie

Nach Schüssen nahe der Elbphilharmonie ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht.

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Am Dienstagmorgen fielen gegen 9 Uhr rund 150 Meter von der Elbphilharmonie in der Hamburger HafenCity Schüsse. Ein Mann und eine Frau wurden dabei verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Bild-Informationen erlitt der Mann einen Schuss in den Beckenbereich und die Frau einen Schuss in den Hals. Zur Schwere der Verletzungen sowie zur Identität der Opfer lagen der Polizei zunächst keine Informationen vor. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an, sicherte das Areal und sperrte den Tatort um ein Mehrfamilienhaus weiträumig ab. Neben Kräften der Bereitschaftspolizei und Notärzten stieg auch eine Polizeidrohne auf. Ein Polizeisprecher erklärte: "Es ist zu einem größeren Einsatz gekommen, nachdem uns zwei verletzte Personen gemeldet worden sind. Wir sind mit rund einem Dutzend Streifenwagen vor Ort."

© APA/NEWS5/Sebastian Peters

Spezialkräfte betreten die Elbphilharmonie

Der mutmaßliche Schütze befindet sich auf der Flucht. Polizeikräfte haben Teile der Elbphilharmonie geräumt und das Gebäude umstellt. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) legten Spezialausrüstung gegen chemische und biologische Angriffe an und betraten das Konzerthaus, um zu überprüfen, ob sich der Schütze dort versteckt hält.

Hintergründe der Schüsse noch unklar

Ob bei der Tat mit einer scharfen Waffe oder einer Gaspistole geschossen wurde, ist derzeit noch unklar. Während die Mordkommission am Tatort die Ermittlungen aufgenommen hat, läuft die Fahndung nach dem Täter weiter.