Mordfall Lisa T.
Getötetes Mädchen war Zufallsopfer von Pädophilem
Berlin. Die in Brandenburg tot aufgefundene 13-Jährige Lisa T. aus Berlin ist offenbar das Zufallsopfer eines pädophilen 22-Jährigen geworden. "Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen der Getöteten und dem Tatverdächtigen haben die Ermittlungen bisher nicht erbracht", erklärte die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag. Gegen den mit schweren Verletzungen gefundenen Tatverdächtigen sei in der Vergangenheit mehrfach ermittelt worden.
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Der Leichnam und der Tatverdächtige waren am Sonntag in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg gefunden worden. Der 22-Jährige sei ein Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit aus Berlin.
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