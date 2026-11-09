oe24
TV
E-Paper
Immo

Mordfall Lisa T.

Getötetes Mädchen war Zufallsopfer von Pädophilem

Online Redaktion
von
Gegen den Verdächtigen war bereits mehrfach ermittelt worden.
OE24 auf Google bevorzugen

Berlin. Die in Brandenburg tot aufgefundene 13-Jährige Lisa T. aus Berlin ist offenbar das Zufallsopfer eines pädophilen 22-Jährigen geworden. "Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen der Getöteten und dem Tatverdächtigen haben die Ermittlungen bisher nicht erbracht", erklärte die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag. Gegen den mit schweren Verletzungen gefundenen Tatverdächtigen sei in der Vergangenheit mehrfach ermittelt worden.

Auch interessant

Von KI ersetzt! Vodafone streicht 2.300 Jobs

Auch SPD für CSU-Aigner als Bundespräsidentin

In den Alpen drohen jetzt massive Felsstürze

Der Leichnam und der Tatverdächtige waren am Sonntag in einem Ortsteil von Bad Freienwalde in Brandenburg gefunden worden. Der 22-Jährige sei ein Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit aus Berlin.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bohnenkraut

Arnautovic schießt Janko raus

Auch SPD für CSU-Aigner als Bundespräsidentin

Bei Eröffnung: Massenschlägerei wegen 1-Euro-Döner

Getötetes Mädchen war Zufallsopfer von Pädophilem

Putin-Vertrauter denkt an Rückzug

In den Alpen drohen jetzt massive Felsstürze

Bewaffneter hatte zwei Ex-Kolleginnen in seiner Gewalt

Von KI ersetzt! Vodafone streicht 2.300 Jobs

Chinas Industrie kehrt zu Wachstum zurück