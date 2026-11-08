Merz will Aigner zur ersten deutschen Bundespräsidentin machen

In Deutschland zeichnet sich eine historische Entscheidung ab: CSU-Politikerin Ilse Aigner soll die nächste Bundespräsidentin werden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will sie als gemeinsame Kandidatin von CDU und CSU vorschlagen. Auch die SPD hat bereits Unterstützung signalisiert.

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Bei einem Abendessen mit der CDU-Spitze am Sonntagabend legte sich Merz fest. Am Montag will er den Parteigremien Ilse Aigner für das höchste Staatsamt vorschlagen. Die offizielle Entscheidung über die Kandidatur soll anschließend im CDU-Präsidium und im Bundesvorstand fallen.

Erstmals eine Frau im Schloss Bellevue?

Sollte Aigner gewählt werden, wäre sie die erste Frau an der Spitze des deutschen Staates. In den vergangenen rund 80 Jahren hatten ausschließlich Männer das Amt des Bundespräsidenten inne.

Die Unterstützung der SPD könnte Aigner bereits eine Mehrheit sichern. Gemeinsam mit den Stimmen von CDU und CSU käme sie in der Bundesversammlung auf einen Vorsprung von rund 50 Stimmen.

Söder brachte Aigner ins Spiel

Bei einem Abendessen mit der CDU-Spitze am Sonntagabend legte sich Merz fest. Am Montag will er den Parteigremien Ilse Aigner für das höchste Staatsamt vorschlagen. © Photothek via Getty Images

Die 61-Jährige ist seit 2018 Präsidentin des Bayerischen Landtags und zählt zu den prägenden Persönlichkeiten der CSU. Zuvor war sie unter anderem deutsche Bundeslandwirtschaftsministerin.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte Aigner früh als mögliche Kandidatin ins Spiel gebracht. In der CDU gab es hingegen längere Zeit Widerstand. Merz pochte auf den Führungsanspruch seiner Partei und wollte das Vorschlagsrecht nicht der CSU überlassen.

Wahl im Jänner 2027

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Die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier wird am 30. Jänner 2027 entschieden. Die Bundesversammlung wählt dann das neue deutsche Staatsoberhaupt. Mit der geplanten Nominierung Aigners könnte die monatelange Debatte um die Kandidatenfrage nun zu Ende gehen.