In den Alpen drohen jetzt massive Felsstürze

Das Auftauen von Eis und Permafrost im Hochgebirge setzt der Stabilität der Felswände massiv zu. Geologen der Technischen Universität München überwachen daher sturzanfällige Berggipfel.

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Wissenschaftler des Lehrstuhls für Hangbewegungen an der TUM um Prof. Dr. Michael Krautblatter beobachten seit Jahren gefährdete Gipfel und Täler in den Alpen, vor allem in Bayern. Untersuchungen im Labor belegen das Problem deutlich: Taut das Eis in feinen Felsritzen auf, büßt das Gestein rund 20 Prozent seiner Festigkeit ein. Durch die Erwärmung verliert der Berg seinen natürlichen Kitt, wodurch sich riesige Gesteinsmassen lösen können. Die Forscher richten ihren Blick dabei auch auf Regionen mit Bezug zu Österreich.

Akute Lage am bayerischen Hochvogel

Besonders kritisch ist die Situation am 2592 Meter hohen Hochvogel in den Allgäuer Alpen an der Grenze zwischen Bayern und Tirol, der seit zwölf Jahren intensiv überwacht wird. Dort drohen bis zu 400.000 Kubikmeter Fels ins unbewohnte österreichische Hornbachtal abzustürzen. Das entspricht etwa dem halben Gipfel. Aus Sicherheitsgründen ist der Bäumenheimer Weg bereits seit 2014 gesperrt. Bis zu einer Million Tonnen Gestein könnten in die Tiefe stürzen. Ein solcher Abbruch birgt die Gefahr, Wildbäche aufzustauen sowie Wege und Brücken zu beschädigen.

Abbrüche im bayerischen Wettersteingebirge registriert

Auch im Wettersteingebirge und an der Nordwand der Zugspitze registrieren Experten wiederholt Abbrüche. An der Zugspitze dringt das Auftauen des Permafrosts mittlerweile in historische Tiefen vor. Neben alpinen Hotspots im Karwendel stehen stark frequentierte Besucherzonen im Fokus der Geologen. Dazu zählen die Partnachklamm, die Höllentalklamm sowie der Bereich um den Königssee.

Neues Projekt im deutschen Mittelgebirge

Zusätzlich richten die Forscher ihre Aufmerksamkeit auf das Mittelgebirge. Im Raum Pottenstein-Tüchersfeld in der Fränkischen Schweiz ist ein neues Projekt geplant. Ziel ist es, steile Dolomitfelsen nahe von Wohnsiedlungen und der Bundesstraße B470 systematisch zu überwachen.