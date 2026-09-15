32-Jähriger soll mehrere Frauen bedroht haben

Bei dem Österreicher wurde ein Stanley-Messer gefunden.

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Eine 16-Jährige soll am Montagabend gemeinsam mit Freundinnen in einem Park in der Neilreichgasse in Favoriten von einem zunächst unbekannten Mann bedroht worden sein.

Das Mädchen alarmierte daraufhin ihre 37-jährige Mutter. Als diese vor Ort eintraf und den Mann zur Rede stellte, soll er auch sie mit dem Umbringen bedroht haben. Danach lief der Verdächtige davon.

Polizei findet Messer

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Wenig später entdeckten Beamte den 32-Jährigen auf einer Bank in einem Innenhof. Bei der Kontrolle kam trotz eines bestehenden Waffenverbots ein Stanley-Messer zum Vorschein.

Bei den weiteren Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass der Mann zuvor auch eine 35-jährige Frau bedroht haben soll. Er soll sie beschimpft und mit Schlägen gedroht haben, nachdem sie ihn ignoriert hatte.

Festnahme und Anzeige

Der Österreicher wurde vorläufig festgenommen und angezeigt. Ermittlungen sollen nun klären, was genau hinter den Drohungen steckt. Fest steht: Der Mann war trotz Waffenverbots mit einem Messer unterwegs.