Bauernregel: "St. Ludmilla, das fromme Kind, bringt..."

Ein bekannter Merkspruch für den Spätsommer besagt: "St. Ludmilla, das fromme Kind, bringt gern Regen und viel Wind."

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Der Gedenktag der ersten christlichen Fürstin Böhmens, der Märtyrerin Heiligen Ludmilla von Böhmen, ist der 15. September.

Typische Wetterlage Mitte des Monats

Der Merkspruch beschreibt eine meteorologische Besonderheit zur Mitte des Septembers. In diesem Zeitraum endet der verlässliche Spätsommer meistens. Erste starke Tiefdruckgebiete wandern vom Atlantik nach Mitteleuropa und setzen die Atmosphäre spürbar in Bewegung.

Ein alternativer Spruch zum Lostag

Eine Abwandlung der Formulierung hebt die schwankende Natur des Wetters an diesem Lostag noch klarer hervor: "Ludmilla will nicht artig sein, bringt viel Wind und Regen rein."

Einschätzung für die moderne Zeit

Bei diesen Aussagen handelt es sich um eine über viele Jahrhunderte hinweg gemachte Beobachtung von Phasen der Witterung. Als exaktes Instrument für eine heutige Wettervorhersage dient sie zwar nicht, trifft den Wechsel in eine unbeständige Herbstzeit jedoch treffend.