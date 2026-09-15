Wichtiger Stichtag
Bauernregel: "St. Ludmilla, das fromme Kind, bringt..."
Der Gedenktag der ersten christlichen Fürstin Böhmens, der Märtyrerin Heiligen Ludmilla von Böhmen, ist der 15. September.
Typische Wetterlage Mitte des Monats
Der Merkspruch beschreibt eine meteorologische Besonderheit zur Mitte des Septembers. In diesem Zeitraum endet der verlässliche Spätsommer meistens. Erste starke Tiefdruckgebiete wandern vom Atlantik nach Mitteleuropa und setzen die Atmosphäre spürbar in Bewegung.
Auch interessant
Ein alternativer Spruch zum Lostag
Eine Abwandlung der Formulierung hebt die schwankende Natur des Wetters an diesem Lostag noch klarer hervor: "Ludmilla will nicht artig sein, bringt viel Wind und Regen rein."
Einschätzung für die moderne Zeit
Bei diesen Aussagen handelt es sich um eine über viele Jahrhunderte hinweg gemachte Beobachtung von Phasen der Witterung. Als exaktes Instrument für eine heutige Wettervorhersage dient sie zwar nicht, trifft den Wechsel in eine unbeständige Herbstzeit jedoch treffend.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden