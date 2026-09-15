18 Kilo Drogen: Dealer gingen Polizei ins Netz

Ein Albaner (37) und ein Österreicher (32) wurden festgenommen.

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Die Polizei hat am Montag zwei mutmaßliche Drogendealer im Alter von 32 und 37 Jahren in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Einer der Männer hatte zuvor mit auffälligem Verhalten die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich gezogen.

Im Zuge weiterer Ermittlungen durchsuchten die Beamten zwei Wohnungen und stellten dort rund 17 Kilogramm Marihuana, 1,5 Kilogramm Kokain und 60 Gramm Crystal Meth fest, das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zudem wurden mehrere Mobiltelefone und Bargeld im Wert von 160 Euro konfisziert. Nachdem der 37-jährige Albaner den Beamten im Zuge einer Streife aufgefallen war, stellten sie ihn unter Observation und beobachteten ein Treffen zwischen ihm und einem 32-jährigen Österreicher. Dabei legte der 37-Jährige einen Rucksack in das Auto des anderen Mannes.

Die Polizei kontrollierte darauf den Wagen des 32-Jährigen und fand dort gut ein Kilogramm Cannabis. Das Fahrzeug des 37-Jährigen wurde kurz darauf angehalten. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen gegen seinen Widerstand fest. Weitere Ermittlungen laufen.