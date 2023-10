Fürst Alberts unehelicher Sohn verrät intime Details

Normalerweise hält sich Alexandre Grimaldi von der Öffentlichkeit fern, doch jetzt ist er bereit für einen neuen Schritt

Die Öffentlichkeit weiß um Alexandre Grimaldi (20), den unehelichen Sohn von Fürst Albert (65) und seiner damaligen Freundin Nicole Coste. Allzu viel weiß sie aber dann doch nicht. Jetzt gab der Adels-Spross dem "Tatler" ein Interview, in dem er erstmals über seine Pläne und die verflossene Liebe zwischen seiner Mutter und seinem Vater spricht.

Alexandre wünscht sich Zusammenarbeit mit Papa Albert

Wie Alexandre im Interview enthüllt, strebt er eine Geschäftspartnerschaft mit Papa Albert an und hat sich hohe Ziele gesteckt. "Ich möchte mit meinem Vater zusammenarbeiten und – sagen wir mal – ein globaler Botschafter für Monaco werden und Geschäftsmöglichkeiten nach Monaco bringen", erzählt er. Auch ein Umzug von New York nach London sei geplant. Schon im Jänner 2024 will Alexandre übersiedeln.

Imagewandel

Während Alexandre zu einem seriösen Geschäftsmann heranwächst, versucht er auch zunehmend das negative Image des "außerehelichen Kindes", loszuwerden. Die Verwendung dieses Wortes sei "beleidigend", klagte er kürzlich gegenüber "Point de Vue" an und stellte klar: "Keiner meiner Elternteile war verheiratet und keiner von ihnen hat Ehebruch begangen... Mein Vater stand freiwillig zu mir, als ich ein Baby war, nicht weil ein Richter oder die Presse ihn dazu gezwungen haben." In Zukunft wolle Alexandre mehr in der Öffentlichkeit stehen. "Es wird Zeit, mein Gesicht zu zeigen und mit meiner Familie verbunden zu sein"