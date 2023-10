Neue Fotos zeigen: Hier ist Charlène im Glück mit ihrem Albert

Sie schwänzte eine Gala, kam jedoch zu dieser Sportveranstaltung!

Bei den Royals in Monaco wird dieser Tage der Wirbel von Glück abgelöst! Weil Fürstin Charlène nicht bei der Wohltätigkeitsgala am 20.10. an der Seite ihres Mannes glänzte, gab es wieder Gerüchte um eine Ehekrise. Und Häme. Denn Albert "musste" mit seiner Schwester Stéphanie tanzen.

Rugby-Match begeisterte sie

Der Verbleib von Charlène war das Tuschelthema des Abends. Ob es ihr nicht gut gehe, ob sie sich nicht mit ihrem Mann zeigen wolle, all das wurde gemutmaßt. Doch nur einen Tag später sah man Albert und Charlène so inniglich vereint, als wäre nichts gewesen. Die beiden besuchten das Halbfinale der Rugby-Weltmeisterschaft in Saint Denis. Wie ganz normale Besucher verfolgten sie das Match. Besonders die Fürstin hatte daran viel Spaß, feuerte die Mannschaft aus ihrer Heimat Südafrika an, lachte und fieberte mit.

Profi-Sportlerin

Charlène war früher Profi-Schwimmerin, wollte für Südafrika 2008 in Peking sogar an den Olympischen Speilen teilnehmen. Doch Schulterprobleme ließen das nicht zu.