Charles hatte eine besondere Idee für seinen zweit geborenen Sohn, um sich mit ihm zu versöhnen.

Als Charles feierlich zum König gekrönt wurde , musste er in der dritten Reihe sitzen: Sein zweitgeborener Sohn Harry. Zudem durfte er keine offizielle Rolle bei der Zeremonie übernehmen.

Harry und Will: Zerstritten

Wie britische Medien berichtet haben, hat Harry seinem Unmut kund getan und Jack Brooksbank Minuten vor dem Beginn der Feierlichkeiten in der Westminster Abbey ins Vertrauen gezogen. Jack ist der Mann von Harrys Lieblingscousine Eugenie, er versteht sich seit Jahren gut mit ihm. (Lesen Sie die Gründe HIER nach). Sehnsüchtig blickte Harry in Richtung William, der einst sein engster Vertrauter war; zusammen waren die beiden Royals vor Jahren immer Seite an Seite zu sehen.

Kurzbesuch

Nach der Krönung verschwand Harry gleich - er stieg in eine Limousine und wurde zum Flughafen gebracht, wo er nach Hause zu seiner Familie abreiste. Insgesamt soll der Prinz nicht einmal zwei Tage in London verbracht haben. Nun fragen sich viele, warum Harry überhaupt zur Krönung erschien, denn ein solcher Kurz-Besuch soll keinem etwas gebracht haben.

Trauriger Moment für Charles

Verschwindibus Harry: Zack und weg!

Dazu berichten britische Medien, die sich auf Palast-Insider berufen: "Man trifft Entscheidungen. Um genau zu sein, wurde nicht viel über Harry gesprochen. Der Anlass war komplett im Fokus." Das sah einer anders, nämlich König Charles selbst. Er soll tief getroffen gewesen sein, dass sein Sohn der Einladung zum Königs-Lunch nicht gefolgt sei. Zu dieser Gelegenheit hätte der Monarch versöhnliche Worte aussprechen wollen. Doch ohne Harry geriet das Essen zum Tiefpunkt des Tages .