Monarch soll jetzt schon die Nase voll haben und Exit planen.

Charles wurde eben erst zum König gekrönt, in einer historischen Zeremonie, da wird bereits über seine Abdankung spekuliert. Der Grund dafür liegt in einem Moment begründet, der sich vor den Feierlichkeiten abspielte. Es war jener Moment, in dem der Monarch gezwungen war in seiner Kutsche zu warten. Denn William und Kate samt Charlotte und Louis, hatten sich verspätet, mussten allerdings laut Protokoll vor Charles die Kirche betreten.

König ist jetzt schon genervt

Wie die Adelsexpertin Jenni Murray nun in der dailymail schreibt, soll das der Moment gewesen sein , in dem Charles klar wurde: So leiwand ist es nicht, der oberste Chef zu sein! Denn, immer ist etwas, das die Pläne durchkreuzt. Hier eben die Unpünktlichkeit, die er als große Unart empfand: "Wir können auch nie pünktlich sein", soll der König zu Camilla gemurmelt haben. Wie soll er es aushalten, wenn wirklich mal etwas drastisches schief geht?

Charles und Camilla lieben das (privatere) Leben

Happy und frei als Thronfolger

Ein Königspaar zu sein, so Murray ist harte Arbeit: Lange Soireen, Staatsbesuche und Wohltätigkeitsarbeit. Immer schon war Charles da sehr engagiert, aber nun muss er die volle Verantwortung übernehmen. Wer Camilla und ihn kennt, weiß: Die beiden haben liebe ihre Späße, mögen es nicht so bitterernst. Doch von lachen ist schon länger nichts mehr zu sehen auf Charles' Gesicht. Er wirkt entnervt und sogar traurig.

Charles: König für Camilla?

Grumpy King Charles

Es gibt Stimmen, die behaupten, er habe die ganze Sache mehr für Camilla als für sich selber durchgezogen - er wollte die Liebe seines Lebens als Königin sehen. Doch die wirkt auch oder sogar besonders ohne Krone happy. Zwei hingegen würden sich perfekt eignen als König und Königin: William und Kate, die mit ihrem Auftreten immer wieder beweisen, wie passend und gerne sie royale Pflichten wahrnehmen... ( Sehen Sie hier, wie perfekt Kate bei der Krönung erschien ) Die britische Presse nennt Charles bereits "The Grumpy King", den grantigen König. Vielleicht macht er es gescheit und lässt einfach die nächste Generation hackeln . Mit Camilla könnte er sich dann einen Lenz machen und den Lebensabend... genießen!

