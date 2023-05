Meghan Markle wurde mit einem Frauen-Preis geehrt und Harry war stolzer Zuschauer.

Schwiegervater Charles gab sie für seine Krönung einen Korb, doch bei ihrer "Krönung" war sie wunderschön: Meghan Markle, Duchess of Sussex wurde in New York als "Frau mit Vision" ausgezeichnet.

Vergoldetes Outfit

Begleitet wurde Meghan zur glamourösen Gala der "Ms. Foundation for Women" gleich von zwei ihrer Liebsten: Ehemann Harry und Mama Doria Ragland. Sie erschien beim Event in einem Outfit, das rund 11.000 Euro gekostet hat. Das goldene Kleid von Johanna Ortiz kostete 1700 Euro, die Sandalen von Tom Ford rund 1250. Dazu Schmuck im Wert von 6800 (Cartier) und einer Handtasche um 1000 Euro von Carolina Herrera.

In ihrer Rede pries die Duchess of Sussex den Wert von Frauenpower und rief Anwesende darauf hin, jede könne: "Visionärin ihres eigenen Lebens" sein. Überreiht wurde ihr der Preis von Gloria Steinem, einer US-Feministin.