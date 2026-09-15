Nach Foto-Fahndung: Teenie (16) stellte sich

Die erst 16-Jährige soll versucht haben am Liesinger Platz einer Jugendlichen ihr Handy zu rauben.

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Ein Raubversuch am Liesinger Platz Anfang August dürfte bald gelöst sein: Eine vorerst unbekannte junge Frau, dunkel bekleidet, soll dor eine 16-Jährige in ein Gespräch verwickelt haben. Dabei soll die Beschuldigte versucht haben, der nichts ahnenden Jugendlichen das Handy mit Gewalt wegzunehmen.

Weil die Beschuldigte bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte, veröffentlichte die Polizei am Montag Fahndungsfotos der jungen Frau.

Beschuldigte erkennt sich selbst

Der Fahndungsaufruf zeigte sofort Wirkung: Die gesuchte Jugendliche erkannte sich auf den veröffentlichten Bildern selbst wieder. Daraufhin ging sie gemeinsam mit ihrer Mutter zu einer Polizeiinspektion und meldete sich bei den Beamten. Die 16-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.