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Erkannte sich selbst

Nach Foto-Fahndung: Teenie (16) stellte sich

© LPD Wien
Die erst 16-Jährige soll versucht haben am Liesinger Platz einer Jugendlichen ihr Handy zu rauben.
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Ein Raubversuch am Liesinger Platz Anfang August dürfte bald gelöst sein:  Eine vorerst unbekannte junge Frau, dunkel bekleidet, soll dor eine 16-Jährige in ein Gespräch verwickelt haben. Dabei soll die Beschuldigte versucht haben, der nichts ahnenden Jugendlichen das Handy mit Gewalt wegzunehmen.

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Weil die Beschuldigte bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte, veröffentlichte die Polizei am Montag Fahndungsfotos der jungen Frau.

Beschuldigte erkennt sich selbst

Der Fahndungsaufruf zeigte sofort Wirkung: Die gesuchte Jugendliche erkannte sich auf den veröffentlichten Bildern selbst wieder. Daraufhin ging sie gemeinsam mit ihrer Mutter zu einer Polizeiinspektion und meldete sich bei den Beamten. Die 16-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

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