Erkannte sich selbst
Nach Foto-Fahndung: Teenie (16) stellte sich
Ein Raubversuch am Liesinger Platz Anfang August dürfte bald gelöst sein: Eine vorerst unbekannte junge Frau, dunkel bekleidet, soll dor eine 16-Jährige in ein Gespräch verwickelt haben. Dabei soll die Beschuldigte versucht haben, der nichts ahnenden Jugendlichen das Handy mit Gewalt wegzunehmen.
Auch interessant
Weil die Beschuldigte bisher nicht ausfindig gemacht werden konnte, veröffentlichte die Polizei am Montag Fahndungsfotos der jungen Frau.
Beschuldigte erkennt sich selbst
Der Fahndungsaufruf zeigte sofort Wirkung: Die gesuchte Jugendliche erkannte sich auf den veröffentlichten Bildern selbst wieder. Daraufhin ging sie gemeinsam mit ihrer Mutter zu einer Polizeiinspektion und meldete sich bei den Beamten. Die 16-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden