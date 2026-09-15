Kurzes Sonnen-Comeback, dann kommen heftige Regenmassen

Am Dienstag wird es noch einmal warm und sonnig in Österreich. Bereits zur Wochenmitte sorgt eine Kaltfront jedoch für einen Wetterwechsel mit Gewitter und Starkregen.

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Ein Zwischenhoch sorgt am Dienstag für verbreitet freundliches und spätsommerlich warmes Wetter.

Zur Wochenmitte nähert sich eine Kaltfront den Alpen, die zunächst im Westen für nasse Verhältnisse sorgt. Ein Genuatief am Donnerstag bringt vor allem im Süden Österreichs anhaltenden Regen mit sich.

Am Dienstag scheint ab dem Vormittag bei durchziehenden Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Vom Mühl- und Waldviertel bis zum Alpenostrand gibt es eine geringe Schauerneigung, es bleibt abseits vereinzelter Tropfen aber trocken. Bei schwachem Wind erreichen die Höchstwerte 20 bis 25 Grad.

Sonniger Start vor Starkregen

Der Mittwoch beginnt trocken sowie häufig sonnig. In Vorarlberg zieht es am Vormittag zu, wo um die Mittagszeit teils kräftige Schauer und Gewitter aufziehen. Diese breiten sich in der zweiten Tageshälfte bis in die Niederen Tauern aus. Weiter westlich gehen sie in teils gewittrig durchsetzten Starkregen über, der in der Nacht anhält. Bis zum Abend bleibt es von Unterkärnten bis ins östliche Flachland meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 27 Grad.

Regen und Abkühlung am Donnerstag

Am Donnerstag regnet es zu Beginn verbreitet, besonders im Süden auch stark und gewittrig durchsetzt. Im Westen setzt sich bald die Sonne durch, während es auch im Norden allmählich freundlich wird. Im Süden bleibt es länger nass, teils mit Blitz und Donner. Bei maximal 15 bis 21 Grad kühlt es spürbar ab.

Wolken und Schauer am Freitag

Am Freitag überwiegen die Wolken, es geht aber meist noch trocken in den Tag. Kurze sonnige Auflockerungen zeigen sich am ehesten in der Wachau und im Waldviertel. Im Tagesverlauf ist in vielen Regionen mit etwas Regen zu rechnen. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind erreichen die Temperaturen maximal 14 bis 20 Grad.