Unfall in Kärnten
Todesdrama! Biker (22) überholt PKW, kracht frontal in LKW
Am Montag gegen 19:40 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann aus Slowenien mit einem Firmen-Lkw auf der B91 Loiblpass Straße von Ferlach kommend in Richtung Loiblpass. Zur selben Zeit war ein 22-jähriger Mann aus Klagenfurt mit seinem Motorrad vom Loiblpass kommend in Richtung Ferlach unterwegs. Er fuhr als letzter einer dreiköpfigen Motorradgruppe.
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Kollision nach einem Überholmanöver
Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte der 22-Jährige einen Pkw überholt haben und danach mit der Fahrzeugfront des entgegenkommenden Lkw kollidiert sein. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann vom Motorrad und wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.
Reanimation im Klinikum Klagenfurt vergeblich
Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Anwesenden sowie den First Responder und den Rettungsdienst verstarb der 22-Jährige kurze Zeit später im Klinikum Klagenfurt.
Stundenlange Sperre der B91
Im Einsatz standen die Beamten der PI Ferlach, die FF Unterbergen, die FF Ferlach sowie das Rote Kreuz. Die B91 war bis 23:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
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