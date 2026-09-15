DIESE Überraschung plant Klopp beim DFB-Debüt

Jürgen Klopp startet als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft durch. Für die kommenden Partien plant der frühere Red-Bull-Manager womöglich eine Nominierung im XL-Format.

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Am Donnerstag gibt der neue Teamchef sein erstes Aufgebot bekannt. Anstehend sind vier Matches in der Nations League. Dabei bekommt es die deutsche Auswahl mit den Niederlanden, Griechenland, Serbien und nochmals Griechenland zu tun.

Besonderer Plan für den Kader

Wie unter anderem Sky Montag berichtete, hat der ehemalige Head of Global Soccer von Red Bull etwas Spezielles vor. Sein erster Kader könnte nämlich bedeutend umfassender ausfallen als die vorgegebenen 23 Akteure.

Regeln erlauben große Spielerauswahl

Das Regelwerk lässt diese Vorgehensweise zu. Ein Verband ist lediglich dazu verpflichtet, jeweils bis 23:59 Uhr am Tag vor der Partie offenzulegen, welche 23 Akteure für das jeweilige Match im Aufgebot stehen. Diese Aufstellung darf theoretisch von Spiel zu Spiel angepasst werden.

Möglichkeit für viele Nominierungen

Die Sportschau bringt in diesem Kontext sogar bis zu 40 Akteure ins Spiel, die Klopp berufen könnte. Denkbar ist, dass der frische Teamchef innerhalb der beiden Wochen Veränderungen am Aufgebot vornimmt und sämtlichen Akteuren Einsatz- sowie Trainingszeiten ermöglicht.