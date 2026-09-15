Erster Kader
DIESE Überraschung plant Klopp beim DFB-Debüt
Am Donnerstag gibt der neue Teamchef sein erstes Aufgebot bekannt. Anstehend sind vier Matches in der Nations League. Dabei bekommt es die deutsche Auswahl mit den Niederlanden, Griechenland, Serbien und nochmals Griechenland zu tun.
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Besonderer Plan für den Kader
Wie unter anderem Sky Montag berichtete, hat der ehemalige Head of Global Soccer von Red Bull etwas Spezielles vor. Sein erster Kader könnte nämlich bedeutend umfassender ausfallen als die vorgegebenen 23 Akteure.
Regeln erlauben große Spielerauswahl
Das Regelwerk lässt diese Vorgehensweise zu. Ein Verband ist lediglich dazu verpflichtet, jeweils bis 23:59 Uhr am Tag vor der Partie offenzulegen, welche 23 Akteure für das jeweilige Match im Aufgebot stehen. Diese Aufstellung darf theoretisch von Spiel zu Spiel angepasst werden.
Möglichkeit für viele Nominierungen
Die Sportschau bringt in diesem Kontext sogar bis zu 40 Akteure ins Spiel, die Klopp berufen könnte. Denkbar ist, dass der frische Teamchef innerhalb der beiden Wochen Veränderungen am Aufgebot vornimmt und sämtlichen Akteuren Einsatz- sowie Trainingszeiten ermöglicht.
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