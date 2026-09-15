Kühbauer nach Deutschland? Das sagt der LASK-Coach

Der Erfolgslauf des LASK unter Didi Kühbauer endete zwar gegen Sturm Graz, dennoch bleibt der Trainer der Oberösterreicher begehrt und wird mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.

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Der LASK-Double-Trainer soll als Kandidat für den vakanten Trainerposten bei Borussia Mönchengladbach gelten. Nach der Niederlage in der ADMIRAL Bundesliga beim Gastspiel gegen den SK Sturm Graz äußerte sich Dietmar Kühbauer am Sonntag im "Sky"-Interview persönlich zu den aufgetauchten Spekulationen rund um seine Person.

Fokus liegt rein beim LASK

Auf die konkrete Frage, ob ihn das angebliche Interesse aus Gladbach zum Nachdenken bringe, antwortete der 55-Jährige direkt: "Was mich zum Nachdenken bewegt, ist, dass wir heute das Spiel verloren haben und dass wir schauen müssen, diese Sachen nicht mehr zu machen. Das ist das Einzige, was mich heute bewegt und zum Nachdenken bringt."

Lange Liste an möglichen Kandidaten

Damit betont der Coach der Linzer, dass seine Aufmerksamkeit weiterhin voll auf seiner Arbeit beim Oberösterreicher Klub liegt. Neben ihm werden noch weitere Namen gehandelt. Mit Horst Steffen (zuletzt Werder Bremen), Christian Eichner (zuletzt KSC), Ole Werner (zuletzt RB Leipzig) und Alexander Blessin (zuletzt FC St. Pauli) fällt die Liste der potenziellen Nachfolgekandidaten ohnehin lang aus.