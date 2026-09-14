VAR-Patzer!
Derby-Skandal: Schiedsrichter-Gremium gibt Fehlentscheidung zu
Das 199. Manchester-Derby in der Premier League sorgt für massive Diskussionen im englischen Fußball. Im Rahmen des 4. Spieltags setzte sich Manchester City im Old Trafford knapp mit 1:0 gegen den Erzrivalen Manchester United durch. Den entscheidenden Treffer für das Team von Cheftrainer Enzo Maresca erzielte Tormaschine Erling Haaland in der 60. Spielminute. Die Gäste mussten die dramatische Schlussphase in Unterzahl überstehen, ehe Torhüter Gianluigi Donnarumma in der 95. Minute den Auswärtsdreier mit einer Glanzparade festhielt. Während City mit der optimalen Ausbeute von zwölf Punkten an die Tabellenspitze kletterte, verharrt das Team von Michael Carrick bei lediglich vier Zählern.
PGMOL gesteht schweren VAR-Fehler bei Haaland-Tor ein
Nach dem Schlusspfiff überschattete jedoch eine offizielle Mitteilung der englischen Schiedsrichterkommission PGMOL den sportlichen Ausgang des Derbys. Das Gremium räumte öffentlich ein, dass bei der Entstehung des entscheidenden Treffers ein folgenschwerer Fehler passiert sei. Schiedsrichter Michael Oliver hatte das Tor nach einer Flanke von Josko Gvardiol zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung abgepfiffen. Der Video Assistant Referee (VAR) schaltete sich ein und bewertete Haalands Position aufgrund des Schuhs von United-Verteidiger Patrick Dorgu als regulär, übersah dabei allerdings die passive Abseitsposition und entscheidende Auswirkung von Enzo Fernandez auf die Spielsituation.
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Offizielle Entschuldigung bei Manchester United angekündigt
Die Schiedsrichterbehörde gab zu, dass der Video-Assistent dem Unparteiischen auf dem Feld zwingend einen On-Field-Review hätte empfehlen müssen, um die Abseitsstellung neu zu bewerten. Man habe sich bereits direkt mit den Verantwortlichen von Manchester United in Verbindung gesetzt und das fehlerhafte Eingreifen offiziell eingeräumt. Der Vorfall soll nun intern detailliert analysiert werden, um künftig derartige Fehlentscheidungen in der Premier League zu verhindern.
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