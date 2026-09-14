ÖFB-Sportdirektor
Mit Katzer! Die möglichen Schöttel-Nachfolger
Österreichs Fußball-Verband ist aktuell wohl noch auf der Suche nach einem neuen Sportchef, Gerüchte über eine feststehende Wahl gibt es bislang keine.
Nach oe24-Informationen ist Nachwuchsleiter Sebastian Prödl ein heißer Kandidat. Die "Salzburger Nachrichten" nennen nun aber einige weitere Namen, darunter das Äquivalent beim SK Rapid.
Gleich mehrere TV-Experten im Rennen?
Denn laut dem Bericht soll Markus Katzer Interesse an dem Posten gezeigt haben!
Außerdem genannt werden Sky-Experte Marc Janko, der sich erst kürzlich zu Schöttel äußerte, sowie ÖFB-Co-Trainer und Canal+-Experte Stefan Oesen und auch Ex-Rapid-Coach Peter Stöger. Letzterer ist natürlich auch TV-Experte, nämlich beim ORF.
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Auch genannt wird ein weiterer Mitarbeiter des ÖFB, nämlich Günter Kreissl. Dieser ist für die Nachwuchsförderung und das Tormanntraining zuständig, war aber schon Sportchef bei Wiener Neustadt und auch Sturm Graz.
Laut Bericht soll die Entscheidung bis Ende des Jahres fallen.
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