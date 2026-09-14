Ronaldo reagierte auf geschmacklose "Jota"-Fanrufe

Die geschmacklosen "Jota, Jota"-Rufe einiger Fans in Richtung von Rúben Neves in der saudi-arabischen Pro League haben Empörung ausgelöst.

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Der portugiesische Fußball-Nationalspieler war beim Spiel seines Clubs Al-Hilal bei Al-Taawoun mit den auf Diogo Jota anspielenden Gesängen wiederholt provoziert worden. Der frühere Liverpool-Star war im Juli 2025 bei einem Autounfall zusammen mit seinem Bruder mit 28 Jahren ums Leben gekommen - und eng mit Neves befreundet.

Neves, beim Begräbnis einer der Sargträger, reagierte auf die Rufe, indem er zum Himmel zeigte und den Fans sarkastisch applaudierte. Nach dem Spiel, das Al-Hilal mit 6:0 gewann, sagte er über die Fans: "Ich hoffe nur, dass sie später nicht zum Gebet gehen."

Kritik von Ronaldo

In sozialen Medien war die Empörung groß, zu den größten Kritikern der Aktion gehörte Superstar Cristiano Ronaldo. "Die Liga muss Maßnahmen ergreifen und dieses Verhalten der Fans ahnden. Das ist kein Fußball mehr, und es muss Grenzen geben. Menschen, die sich so verhalten, sollten nie wieder Zutritt zu einem Stadion erhalten", schrieb Ronaldo, der in der Liga für Al-Nassr spielt, in einem Kommentar bei Instagram.