Frenkie Schinkels
Burschen, werdet zu Messis Gelsen-Plage!
Die Argentinier bereiten sich auf Österreich mit einer Grillerei vor. Perfekt! Denn was gehört zu jeder Grillage? Gelsen. Und genau so müssen unsere Burschen heute auftreten: lästig, frech und nicht abzuschütteln.
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Immer wieder stechen, immer wieder nerven, bis den Gauchos das Blut unter den Nägeln hervorkommt und sie nur noch hektisch um sich schlagen. Unser Ziel? Dass sie nach dem Match sagen: In Österreich machen wir nie wieder Urlaub.
Córdoba soll Konkurrenz bekommen
Natürlich ist der Weltmeister auf dem Papier Favorit. Aber diese Rangnick-Truppe hat oft genug bewiesen, dass sie sich mit jedem Gegner anlegen kann. Dafür braucht es topfitte Krieger mit einem stabilen Defensiv-Korsett und Scharfschützen wie Sabitzer, Schmid oder Wanner, die auch aus der Distanz abziehen. Vor allem aber braucht es Mut & Stolz. Angstfußball ist gegen Messi & Co. verboten!
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Wenn Österreich mit Leidenschaft, Selbstvertrauen und voller Überzeugung auftritt, ist die Sensation möglich. Und sollte sie tatsächlich gelingen, dann wird nicht nur der letzte Anti-Fan zum Hooligan. Dann rutscht Córdoba 1978 in der ÖFB-Hitparade auf Platz zwei – und Arnautovic kann schon einmal den Feiertag beantragen.
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