Rangnick-Rätsel: ÖFB ohne Alaba und Arnautovic

Kommt es gegen Argentinien zur großen ÖFB-Überraschung? Mehrere Indizien deuten darauf hin, dass Ralf Rangnick ohne Alaba und Arnautovic starten könnte.

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Der Countdown zum ÖFB-Kracher gegen Argentinien am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) läuft. Jetzt kann es endlich losgehen! Ganz Österreich brennt auf das Duell gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien und vor allem mit Superstar Lionel Messi.

Teamchef Ralf Rangnick ließ sich bei der abschließenden Pressekonferenz natürlich nicht in die Karten blicken. Offiziell heißt es: Alle sind fit - auch Stefan Posch kann mit Spezialmaske spielen.

Doch ein großes Fragezeichen steht hinter Kapitän David Alaba. Das FIFA-Protokoll sieht für den Medientermin am "Matchday Minus 1" vor, dass der Teamchef und der Kapitän den internationalen Medienvertretern Rede und Antwort stehen. Sollte dies nicht möglich sein, ist zumindest ein Stammspieler erforderlich.

FIFA-Protokoll

Der ÖFB entschied sich für Marcel Sabitzer - der Spielmacher ist natürlich gesetzt. Doch wie sieht es mit den beiden eigentlichen Kapitänen aus? David Alaba und Marko Arnautovic müssen gegen Argentinien wohl auf der Bank Platz nehmen.

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Alaba musste gegen Jordanien nach 60 Minuten vom Feld - mit einbandagiertem Oberschenkel - "kein Problem", erklärte der Noch-Real-Madrid-Verteidiger. Doch für die bissigen Argentinier braucht es eine fitte Abwehr: Kevin Danso ist auf jeden Fall bereit.

Auch ServusTV-Experte Marc Janko meint: "Lieber David, wir brauchen eine fitte Elf!" Alaba will sich seinen großen Moment aber nicht nehmen lassen: Vor einem Millionenpublikum Österreich im größten WM-Stadion in Dallas auf den Platz zu führen, dann Wimpeltausch und Handshake mit Lionel Messi.

"Vorschlaghammer" Arnautovic

Wie steht es um Arnautovic? Ex-Stürmer Janko hat eine Idee: "Wir sollten mit dem Gregerl starten, der macht sehr viele Wege, kann die Argentinier müde spielen. Und wenn wir einen Vorschlaghammer brauchen, dann kommt der Arnie!"

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Die Entscheidung liegt natürlich letztendlich beim Teamchef. Gegen 18 Uhr werden wir wissen, welche Elf Ralf Rangnick ins Jahrhundertduell mit Argentinien vor 94.000 Fans auf den Platz schickt.