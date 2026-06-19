Argentinien-Legende warnt vor Österreich: "Wie kann das sein?"

Teamchef Ralf Rangnick sei der "Vater des Gegenpressings"

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Mario Kempes, mit Argentinien 1978 Fußball-Weltmeister, hat vor dem WM-Duell seines Heimatlandes mit Österreich vor der ÖFB-Auswahl gewarnt. Die rot-weiß-rote Equipe verfüge über eine große Anzahl von Spielern mit hoher Qualität und vor allem über einen Trainer, dessen Spielsystem dem Titelverteidiger Probleme bereiten könnte. Das teilte der 71-Jährige über Social Media mit und verwendete dabei im Zusammenhang mit Ralf Rangnick die Bezeichnung "Vater des Gegenpressings".

© GEPA pictures

Kempes erklärte, Österreich könne auf "junge Spieler mit viel Klasse" zurückgreifen. "Sie spielen praktisch alle in Topligen. Daher müssen wir aufpassen." David Alaba ist für den einstigen Weltstar mit Österreich-Erfahrung bei der Vienna, VSE St. Pölten und Krems "der größte Star. Doch er hatte leider ein Desasterjahr, weil er wegen Verletzungen nicht viel gespielt hat."

Mario Kempes beim WM-Finale 1978 © Sports Illustrated via Getty Ima

Österreich mit "wichtigen Mittelfeldspielern"

Namentlich hervorgehoben wurden auch Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic, Konrad Laimer und Nicolas Seiwald. "Die Österreicher haben wichtige Mittelfeldspieler", betonte Kempes. "Aber vielleicht noch wichtiger ist Trainer Rangnick."

Über den ÖFB-Teamchef sagte Kempes: "Es heißt, er ist der Vater des Gegenpressings. Was kann das sein? Ich weiß es nicht, aber wir werden es sehen, wenn wir gegen sie spielen." Allzu bange ist es Kempes trotz der Pressing-Fähigkeiten der Österreicher auch wieder nicht. "Wir haben intelligente Spieler, die wissen, was zu tun ist."

Kempes brachte es für Argentinien von 1973 bis 1982 auf 44 Länderspiele und 20 Tore - zwei davon beim 3:1 nach Verlängerung im WM-Finale 1978 in Buenos Aires gegen die von Ernst Happel gecoachten Niederländer. Mit insgesamt sechs Treffern wurde der damalige Valencia-Profi bei seinem Heimturnier Torschützenkönig. 1986 sorgte er als damals 31-Jähriger mit seinem Wechsel zur Vienna für Aufsehen, danach kickte er noch für St. Pölten (1987-1990) und den Kremser SC (1990-1992). In Österreich bestritt Kempes insgesamt 155 Spiele und erzielte dabei 48 Tore.