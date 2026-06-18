Während der WM: Transfer-Schock für ÖFB-Star

Mitten während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erlebt einer unserer ÖFB-Helden einen Rückschlag auf Vereinsebene.

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Während sich unser Nationalteam auf den Hit gegen Argentinien am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) vorbereitet, muss sich einer unserer Kicker wohl auch Gedanken über seine Zukunft machen.

David Alaba ist nach der Endrunde auf Vereinssuche, nachdem er seine Zeit bei Real Madrid beendet hat. Bei Konrad Laimer laufen die Verhandlungen mit den Bayern-Bossen bezüglich einer Vertragsverlängerung. Patrick Wimmer hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht und wird von Wolfsburg nach Hoffenheim wechseln.

Abschieds-Gedanken?

Ein Spieler, der in seinem Team eigentlich als gesetzt galt, muss sich nun allerdings wohl überraschenderweise doch Abschieds-Gedanken machen.

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Denn Tottenham Hotspur, die gerade noch so den Klassenerhalt in der Premier League geschafft haben, verpflichten mit Jan Paul van Hecke bereits den zweiten Verteidiger. Der Niederländer galt als absoluter Wunschspieler von Coach Roberto de Zerbi.

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Der WM-Starter soll mit Spurs-Neuzugang Marcos Senesi die Abwehr in London bilden. Allerdings bedeutet das für Danso, dass er um sein Stammleiberl zittern muss. Ein absoluter Transfer-Schock für den 27-jährigen Steirer, der sich nun möglicherweise bei der WM in die Auslage spielen könnte, um den Verein nach nur 18 Monaten wieder zu verlassen.