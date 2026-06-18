Arnautovic löscht nächsten ÖFB-Rekord aus

Marko Arnautovic hat den nächsten Eintrag in den heimischen Fußball-Annalen fix.

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Marko Arnautovic hat es wieder getan. Beim emotionalen 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien erzielte unser Rekordtorschütze nicht nur sein allererstes Tor bei einer Weltmeisterschaft, sondern löschte ganz nebenbei einen ÖFB-Rekord aus, der unfassbare 108 Jahre lang wie in Stein gemeißelt schien. Er ist ab sofort offiziell der "langlebigste" Torjäger in der Geschichte der österreichischen Nationalmannschaft.

Eine Zeitreise zum Premieren-Tor

Zwischen Arnautovics allererstem Länderspieltreffer und seinem historischen WM-Tor in den USA liegen exakt 15 Jahre, 7 Monate und 9 Tage – oder eben genau 5.731 Tage.

Um zu begreifen, wie unendlich lang diese Zeitspanne im modernen Fußballgeschäft ist, muss man sich den Tag seines ersten Treffers vor Augen halten. Als Arnautovic am 8. Oktober 2010 gegen Aserbaidschan seine Tore-Sammlung im ÖFB-Trikot startete:

... dominierte Eminem feat. Rihanna mit "Love the Way You Lie" die Ö3-Charts.

... war der heutige ÖFB-Hoffnungsträger Pauli Wanner ein kleiner Knirps, der gerade mal sehnsüchtig auf seinen 5. Geburtstag wartete.

Die "langlebigsten" Torjäger der ÖFB-Geschichte

Mit diesem geschichtsträchtigen WM-Tor stieß "Arnie", der aktuell bei 51 Tore im ÖFB-Dress hält, den bisherigen Rekordhalter Johann Studnicka endgültig vom Thron. Wie eng es an der Spitze dieser historischen Statistik zugeht, zeigt die ewige Bestenliste der Nationalelf:

Marko Arnautovic: 5.731 Tage (Vom ersten Tor 2010 gegen Aserbaidschan bis zum WM-Tor 2026)

Johann Studnicka: 5.688 Tage (Ein Rekord, der weit über ein Jahrhundert lang hielt)

Toni Polster: 5.685 Tage (Die Sturm-Legende liegt nur hauchdünn hinter Studnicka auf Platz 3)