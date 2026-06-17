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Grüße in die Heimat

Herzog tröstet Polster: "Marko hat keinen Respekt"

epaselect epa13043111 Marko Arnautovic (2L) of Austria is celebrated by teammates after scoring his team's third goal from a penalty during the FIFA World Cup 2026 group stage match Austria against Jordan, in San Francisco, USA, 16 June 2026. EPA/BENJAMIN FANJOY
© EPA
Traumstart für Österreich bei der WM in San Francisco! Das ÖFB-Team feiert einen 3:1-Sieg gegen Jordanien, während Marko Arnautovic Legende Toni Polster einen historischen Rekord entreißt.
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ORF-Experte Andi Herzog war nach dem ÖFB-Auftaktsieg bei der WM zu Scherzen aufgelegt. Einer davon ging auf Kosten von Kumpel Toni Polster. Österreich schlug Jordanien zum Auftakt der Weltmeisterschaft in San Francisco mit 3:1.

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Damit hat Rot-Weiß-Rot den ersten Sieg auf der ganz großen WM-Bühne seit 1990 eingefahren, steht damit bereits mit einem Bein in der K.o.-Runde. Den Schlusspunkt setzte dabei ÖFB-Star Marko Arnautovic. Er versenkte in der zwölften Minute der Nachspielzeit einen Handelfmeter zum 3:1-Endstand. Es war der 48. Länderspiel-Treffer für Österreichs Rekord-Teamspieler, der sich mit dem Tor auch noch eine weitere rot-weiß-rote Bestmarke schnappte. Arnautovic ist nun der älteste WM-Torschütze Österreichs und überflügelte damit Toni Polster. Arnautovic hatte dem Kult-Stürmer bereits den ÖFB-Torrekord weggeschnappt.

Lacher auf Kosten von Toni Polster

"Da muss ich nach Österreich ein paar Grüße ausrichten: Toni, schon wieder einen Rekord verloren. Sei nicht traurig, wir lieben dich trotzdem. Aber der Marko hat überhaupt keinen Respekt vor dir. Ein Wahnsinn", hatte Herzog in Richtung seines guten Kumpels geschmunzelt, sich einen Lacher nicht verkneifen können. Arnautovic selbst musste auch schmunzeln, als der ÖFB-Star auf seinen Alters-Rekord angesprochen worden war: "Das hört sich nicht so gut an."

Der Star-Stürmer bleibt völlig bescheiden

Danach war die Erleichterung dem Torjäger aber anzumerken. "Ich bin froh und glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Natürlich bin ich auch froh über mein Tor. Das Wichtigste ist aber die Mannschaft, die hat alles gegeben. Am Anfang war ein bisschen Nervosität drinnen, das hat man gemerkt. Aber beim ersten Spiel der WM, da muss man auch einmal reinkommen", meinte der rot-weiß-rote Star-Stürmer. "Mir ist egal, welche Rekorde. Ich will einfach alles geben bei meinem letzten Turnier mit dieser Mannschaft. Ich freue mich über jede Minute, die ich auf dem Platz stehe", so Arnautovic.

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