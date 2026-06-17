So erlebte ich den historischen WM-Sieg

Nach 13.147 Tagen durften wir endlich wieder jubeln.

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Die ÖFB-Fans sorgten bereits vor Anpfiff für Gänsehautmomente. Der Fanmarsch Richtung "San Francisco Bay Area" sorgt wohl für einen neuen Dezibelrekord in Santa Clara. Ich begebe mich auf die steile Medientribüne und sauge die einzigartige WM-Atmosphäre auf. Lediglich die Anzahl der Medienvertreter in meiner Reihe ist bescheiden - ich sitze hier alleine. Rot-weiß-rote und jordanische Fahnen, Laola-Wellen und ohrenbetäubender Lärm von knapp 70.000 Fans verwandeln das Stadion in einen Hexenkessel. Erst am 9. Februar fand in dieser Arena die Superbowl LX statt - heute finden sich die Kalajdzic und Co. auf dem Spielfeld ein.

Bay Area hebt fast ab

Der Kleinste ist dabei der Größte: Der 168cm Mittelfeldmann Romano Schmid erlöst die ÖFB-Auswahl mit einem Schlenzer ins Kreuzeck - Marke Ivo Vastic gegen Chile 1998. Vergesst Ronaldo, wir haben Romano! Die San Francisco Bay Area fliegt beim Torjubel des Bremen-Legionärs beinahe in die Luft! Was für eine geile Stimmung! Doch Jordanien ist brandgefährlich - die Querlatte und mehrmals Alex Schlager bewahren Österreich vor einem Gegentreffer. Der zeigt sich als Nummer 1 mit starken Schlager-Paraden!

oe24-Reporter David Hermann-Meng. © oe24.at

Arnie macht den Deckel drauf

Doch in Minute 50 schließt Olwan einen perfekten Konter zum 1:1 ab. Lienhart, Posch und Co agieren nur als Begleitschutz. Ich sehe eine zu passive ÖFB-Elf, die vor allem mit den Gegenstößen grobe Probleme hat. Doch es gibt ja noch unseren Rekordtorschützen.

Aus dem Nichts die vermeintliche Führung durch Arnautovic nach einem Corner. Oder auch nicht - Posch ist mit der Hand dran.

Doch wenig später zählt's. Wieder Eckball: Das Genick von Verteidiger Arab stellt in Minute 77 auf 2:1! Der Genickbruch für Jordanien. Und dann in der Nachspielzeit der Deckel drauf - Arnautovic mit dem 3:1.

Leere Medienplätze im Stadion. © oe24.at

Schlachtenbummler im Interview

Nach dem Match gibt es kein Halten mehr. Rangnick's Burschen jubeln ausgelassen. Ich eile vor das Stadion, um die österreichischen Schlachtenbummler für oe24tv zu interviewen. Diese feiern das Spiel ihres Fanlebens! 13.147 Tage hat Österreich auf einen WM-Sieg warten müssen (19. Juni 1990 gegen die USA)- doch jetzt ist ein Riesenschritt Richtung Sechzehntelfinale gelungen!