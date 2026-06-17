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Die Noten für unsere Team-Helden
Hier ist die oe24-Einzelkritik für das ÖFB-Team nach dem dramatischen 3:1-Zittersieg gegen Jordanien.
Note 2 (Gut): Alexander Schlager
Mit einer absoluten Monster-Parade in der ersten Hälfte und starkem Stellungsspiel rettete er das ÖFB-Team vor einem bitteren Rückstand.
Note 3 (Durchschnitt): Stefan Posch
Defensiv ließ er wenig anbrennen, im Spiel nach vorne allerdings glücklos.
Note 4 (Genügend): Philipp Lienhart
Warf sich zwar einmal heroisch in einen Nachschuss, leistete beim jordanischen Ausgleich aber leider nur Begleitschutz gegen Torschütze Ulwan.
Note 4 (Genügend): David Alaba
Der Abwehrchef erwischte nicht seinen besten Tag, konnte die Defensive in der Drangphase der Jordanier nicht ordnen und musste nach 59 Minuten runter.
Note 4 (Genügend): Philipp Mwene
Hatte auf seiner Seite defensiv alle Hände voll zu tun und konnte im Spiel nach vorne kaum Akzente setzen.
Note 3 (Durchschnitt): Nicolas Seiwald
Spulte wie gewohnt extrem viele Kilometer ab und half mit, das Spiel nach dem wilden Dreifachwechsel wieder zu stabilisieren.
Note 4 (Genügend): Xaver Schlager
Ein gebrauchter Tag für den Mittelfeld-Motor – sein fataler Fehlpass leitete das 1:1 ein, danach völlig verunsichert und folgerichtig ausgewechselt.
Note 1 (Weltklasse): Romano Schmid
Mit seinem historischen Traumtor genau ins Kreuzeck brach er den 28-Jahre-Fluch – der absolute Aktivposten und Held des Spiels!
Note 2 (Gut): Konrad Laimer
Ein echtes Energiebündel, riss mit seinen Sprints immer wieder Lücken in die jordanische Acht-Mann-Mauer und war kaum zu stoppen.
Note 3 (Durchschnitt): Marcel Sabitzer
Bemüht, die Fäden im Mittelfeld zu ziehen (Österreich hatte über 580 Pässe), blieb im letzten Drittel aber diesmal ungewohnt harmlos.
Note 4 (Genügend): Sasa Kalajdzic
Hing in der ersten Halbzeit völlig in der Luft, da die Flanken fehlten, und wurde zur Pause in der Kabine gelassen.
Note 2 (Gut): Kevin Danso
Kam in der 59. Minute als Fels in der Brandung und löschte die Brände in der zuvor lichterloh brennenden ÖFB-Abwehr.
Note 1 (Weltklasse): Marko Arnautovic
Brachte sofort die nötige Präsenz und Härte ins Spiel, hatte extrem Pech mit dem VAR-Treffer und behielt in Minute 102 vom Punkt die Nerven zum 3:1-Endstand.
Note 2 (Gut): Paul Wanner
Die Einwechslung des Youngsters brachte genau die Leichtigkeit und Unbekümmertheit zurück, die dem Team nach dem Schock-Ausgleich gefehlt hatte.
Note 2 (Gut): Carney Chukwuemeka
Brachte physische Präsenz ins Mittelfeld und half mit, den Sieg über die Zeit bzw. in die Nachspielzeit zu bringen.
Zu kurz eingesetzt: Patrick Wimmer
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