3:1 gegen Jordanien
Wanners Erfolgsrezept: "Mehr zocken!"
"Es war sehr wichtig, dass wir das Spiel drehen konnten. Wir haben unser Spiel durchgezogen und können mit dem Sieg zufrieden sein", so der 20-Jährige.
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Das Erfolgsrezept: "Wir haben in der zweiten Hälfte mehr Qualität reingebracht, mehr gezockt."
Österreich gegen Jordanien
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