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3:1 gegen Jordanien

Wanners Erfolgsrezept: "Mehr zocken!"

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Neu-Österreicher Paul Wanner absolvierte seine erste WM-Partie. Mit ihm kam auch Schwung ins Offensivspiel.
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"Es war sehr wichtig, dass wir das Spiel drehen konnten. Wir haben unser Spiel durchgezogen und können mit dem Sieg zufrieden sein", so der 20-Jährige.

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Das Erfolgsrezept: "Wir haben in der zweiten Hälfte mehr Qualität reingebracht, mehr gezockt."

Österreich gegen Jordanien

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