Jubel im Kanzleramt: So feiern Politiker ÖFB-Sieg

Auch die heimischen Politikerinnen und Politiker feierten den ÖFB-Auftakt-Sieg gegen Jordanien.

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Mit einem 3:1-Sieg gegen Jordanien startete Österreich in die Fußball-WM 2026. Auch die heimischen Politiker fieberten frühmorgens bereits mit.

Sportminister Andreas Babler (SPÖ) ist für den ÖFB-Auftakt in die USA gereist und verfolgte das Spiel live im Stadion mit. Es war übrigens das erste ÖFB-Länderspiel, bei dem Babler in seiner Funktion als Sportminister im Stadion war. Er saß auf der Tribüne neben ÖFB-Präsident Josef Pröll.

Babler mit ÖFB-Präsident Pröll im Stadion. © Instagram

Party im Kanzleramt nach dem 1:0 für Österreich. © Instagram

Dessen Sohn, Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP), feierte indes im Kanzleramt in Wien. Dort gab es ein Public Viewing, wo - wie auf Instagram dokumentiert - ordentlich mitgefiebert wurde.

Peter Hanke, ASFINAG-Vorstände Hartwig Hufnagl und Herbert Kasser sowie Fußballlegende Otto Konrad mit ASFINAG-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern. © BMIMI / Manuel Domnanovich

Hanke fiebert mit ASFINAG mit

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) verfolgte das Spiel mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ASFINAG. „Echten Teamgeist findet man nicht nur bei unserem großartigen Nationalteam, sondern auch bei der ASFINAG. Hier sorgen Tausende Menschen tagtäglich dafür, dass Österreichs Straßen sicher sind", so Hanke gegenüber oe24.

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NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fieberte mit "starkem Kaffee" und "starken Nerven" mit. "Drei Punkte zum Auftakt! Großartig! Weiter so", so die Außenministerin. Sie spricht sich zudem für mehr Spiele im frühen Morgen aus. Denn: "So leicht sind die Kinder schon lange nicht mehr aus dem Bett gekommen". Schulbeginn sei allerdings bereits um 8 Uhr, das könne man, ob der Nachspielzeit, flexibler handhaben, richtet sie augenzwinkernd ihrem Parteikollegen, Bildungsminister Christoph Wiederkehr, aus.

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Viele andere Politiker richten via Social Media ihre Glückwünsche an das ÖFB-Team. So etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl: "WAS FÜR EIN AUFTAKT! Mit einem fulminanten 3:1-Sieg gegen Jordanien startet unsere österreichische Nationalmannschaft erfolgreich in die Weltmeisterschaft. Herzliche Gratulation an das gesamte Team zu dieser starken Leistung, zu Kampfgeist, Einsatz und dem unbedingten Willen zum Erfolg!"

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Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierten zum Sieg.

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Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) ist nach dem ÖFB-Sieg offenbar so euphorisch, dass sie im Büro gleich selbst kickt. Das Schuhwerk (High Heels) dürfte allerdings nicht Regelkonform sein.