"Wappler": Fan-Wut wegen ORF-Blackout

Großer Ärger bei den heimischen Fußball-Fans. Gerade in der packenden Schlussphase gegen Jordanien war der Stream von dem Spiel nicht mehr zu sehen.

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Es war das große Highlight, auf das das ganze Land hingefiebert hat. Österreich traf am Mittwoch um 6 Uhr in der Früh auf Jordanien und spielte erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer Weltmeisterschaft.

Die Euphorie war riesig, bereits beim Anpfiff verfolgten 1 Million Seher den Anpfiff. Als Romano Schmid die Führung erzielte, jubelte das ganze Land am Frühstückstisch.

Dann der Ausgleich und plötzlich ging NICHTS mehr. Allerdings nicht bei unserem Team, das sich zu einem 3:1-Traumstart zurückkämpfen konnte, vielmehr bei den Zusehern auf ORF On, die am Weg in die Arbeit waren und die spannende Schlussphase verfolgen wollten.

Totales Blackout

Ein totales Blackout, große technische Probleme. Für die Zuseher vor den Fernsehern kam die Info von Oliver Polzer: "Wir hören, dass unser Stream down ist." Wenig später die kleine Jubel-Meldung: "Der Stream geht jetzt wieder.", das konnten allerdings diejenigen nicht hören, die unterwegs waren und deshalb auf ORF On angewiesen waren.

Beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) tobten die Fans. "Im ORF sind lauter Wappler am Werk", rechnete ein User knallhart ab. "Was für eine Blamage", urteilte eine andere Userin.

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Am Ende mussten viele Fans auf die LIVE-TICKER des Landes wechseln, die reibungslos funktioniert hatten und konnten den Sieg feiern.