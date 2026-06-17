Traum-Tor
Schmid lacht: "Spiegelverkehrter Messi"
"Es ist noch nicht so vielen gelungen, trotzdem ist es ein Mannschaftssport und ich bin extrem glücklich. Es war extrem schwierig. Vielleicht war es ein spiegelverkehrtes Messi-Tor, aber man muss schon am Boden bleiben", lacht Schmid nach seinem Traumtor.
Österreich gegen Jordanien
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"Es wird ein aktiveres Spiel werden gegen Argentinien. Wir haben es auch schon gut gemacht, wir müssen auf uns schauen, mit dem Ball haben wir viele Fehler gemacht. Aber wir haben gezeigt, dass wir auch kicken können", so der ÖFB-Star.
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