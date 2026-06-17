Rangnick: "Jordanier sind um ihr Leben gelaufen"

Aufatmen in Amerika! Das ÖFB-Team mühte sich zu einem 3:1-Sieg gegen Jordanien, die Erleichterung nach dem Auftakterfolg ist groß.

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"Es war extrem schwierig. Wir haben schon gebraucht, bis wir richtig ins Spiel gekommen sind. Es ist eine andere Energie bei einer Weltmeisterschaft. Kompliment, wie die Mannschaft die Rückschläge weggesteckt hat“, atmete Teamchef Ralf Rangnick auf.

"Wir haben in der zweiten Hälfte mehr spielerische Qualität, die Wechsel haben uns sehr gut geholfen", so der Deutsche.

Österreich gegen Jordanien 1 / 9 © APA/GEORG HOCHMUTH © GEPA pictures ©

Kritik an der Aufstellung lässt er nicht gelten: "Wir sind bei der Aufstellung danach gegangen, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Aber wir haben gute Erkenntnisse gewonnen."

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"Jordanien ist um ihr Leben gelaufen. Es ist ein großer Schritt, wir müssen gut regenerieren. Und auch schauen, wer fit und in Form ist“, so Rangnick.