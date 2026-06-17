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Oberste Gerichtshof

Bolsonaro-Sohn muss 4 Jahre in Haft

(FILES) Brazilian politician Eduardo Bolsonaro, son of Jair Bolsonaro, speaks during the annual Conservative Political Action Conference (CPAC) at the Gaylord National Resort &amp; Convention Center at National Harbor in Oxon Hill, Maryland, on February 20, 2025. Brazil's Supreme Court on June 16, 2026 convicted former lawmaker Eduardo Bolsonaro over alleged attempts to push for US sanctions to interfere in the trial on coup-plotting charges against his father, former president Jair Bolsonaro. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
© APA/AFP/SAUL LOEB
Der Oberste Gerichtshof Brasiliens hat den ehemaligen Abgeordneten Eduardo Bolsonaro am Dienstag zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zwei Monaten verurteilt.
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Dem in den USA lebenden Sohn des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro wird zur Last gelegt, im vergangenen Jahr auf eine Einmischung der US-Regierung in das Putschverfahren gegen seinen Vater hingewirkt zu haben. Neben der Haftstrafe darf er acht Jahre lang kein öffentliches Amt bekleiden.

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(FILES) Deputy Eduardo Bolsonaro, son of Brazilian President Jair Bolsonaro, attend the launching ceremony of the Front Brazil Project, which aims at reducing the rates of violence in cities, at Planalto Palace in Brasilia, on August 29, 2019. Brazil's Supreme Court on June 16, 2026 convicted former lawmaker Eduardo Bolsonaro over alleged attempts to push for US sanctions to interfere in the trial on coup-plotting charges against his father, former president Jair Bolsonaro. (Photo by EVARISTO SA / AFP)
© APA/AFP/EVARISTO SA

Bei einer Rückkehr in sein Heimatland droht ihm die Festnahme. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, US-Behörden zu Sanktionen gegen brasilianische Richter und Zöllen gedrängt zu haben, um den Fall seines Vaters zu beeinflussen. Eduardo Bolsonaro erklärte, er sei nicht ordnungsgemäß über das Verfahren informiert worden; in Wahrheit gehe es darum, ihn politisch auszuschalten.

Planung eines Staatsstreichs

Sein Vater steht wegen der Planung eines Staatsstreichs nach der verlorenen Wahl 2022 derzeit unter Hausarrest. Zuletzt hatte Eduardo Bolsonaro sich hinter die Präsidentschaftskandidatur seines Bruders Flavio gestellt, der Umfragen zufolge bei der Wahl im Oktober der stärkste Herausforderer des amtierenden Staatschefs Luiz Inacio Lula da Silva ist.

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