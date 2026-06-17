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Anschlag auf Trumps Geburtstag geplant

WASHINGTON, DC - JUNE 14: President Donald J. Trump looks on in the UFC lightweight championship fight during the UFC Freedom 250 event on the South Lawn at the White House on June 14, 2026 in Washington, DC. (Photo by Chris Unger/Zuffa LLC)
© Zuffa LLC
Wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf das Kampfsportevent am Geburtstag von US-Präsident Donald Trump erhebt das Justizministerium Anklage gegen fünf Männer.
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Zu den Anklagepunkten gehört unter anderem die Verschwörung zum Mord, wie das Ministerium mitteilte. Die fünf Verdächtigen im Alter zwischen 19 und 32 Jahren hätten es dabei auch auf Regierungsmitglieder abgesehen. Laut Justizministerium fanden die Festnahmen in Ohio, Missouri, Nebraska, und Kalifornien statt.

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EVIAN-LES-BAINS, FRANCE - JUNE 15: U.S. President Donald Trump arrives for the G7 Leaders' Summit at the Hotel Royal, Evian Resort on June 15, 2026 in Evian-les-Bains, France. Leaders from the Group of 7 (G7) countries convened in Evian, France, near the Swiss border, for their annual summit to discuss challenges to peace and security for Ukraine and Europe, the situation in the Middle East, and other geopolitical issues. (Photo by Isabel Infantes-Pool/Getty Images)
© Getty Images

Wie das FBI zuvor mitgeteilt hatte, seien mehrere Personen in Gewahrsam genommen worden. Dadurch seien die mutmaßlich geplanten Anschläge "im Keim erstickt worden", wie FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X schrieb. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, den Einsatz von mit Sprengstoff bestückten Drohnen rund um das Kampfsportevent geplant zu haben, um eine Evakuierung der Veranstaltung zu erzwingen.

"Hochrangige Ziele"

Anschließend sollten Scharfschützen "hochrangige Ziele" in der flüchtenden Menschenmenge ins Visier nehmen. Das FBI und die Strafverfolgungsbehörden seien bereits am 10. Juni auf eine "potenzielle Bedrohung" für die Veranstaltung aufmerksam geworden, schrieb Patel.

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