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Extremwetter

40 Grad! Hitzewelle quält beliebte Urlaubsinsel

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Eine extreme Hitzewelle für Temperaturen von bis zu 40 Grad.
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In dieser Woche klettern die Temperaturen auf der Ferieninsel Mallorca immer weiter nach oben. Am kommenden Wochenende wird ein erster Höhepunkt erwartet, bevor am Montag eine extreme Hitzewelle örtlich sogar die Marke von 40 Grad knacken könnte. Während viele Urlauber aktuell noch sonniges Traumwetter genießen, war die Nacht auf Mittwoch an einigen Orten bereits tropisch mit Werten von über 20 Grad, berichtet "Bild". Am Mittwoch stiegen die Temperaturen in Llucmajor im Süden der Insel bereits auf 34 Grad, während in Inca und Sa Pobla 33 Grad gemessen wurden.

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Bis einschließlich Freitag bewegen sich die Spitzenwerte zwischen 35 und 37 Grad. Laut der spanischen Wetterbehörde Aemet verstärken sich die hohen Temperaturen am Samstag und zum Sommeranfang am Sonntag auf bis zu 38 Grad. Am Montag werden sogar bis zu 39 oder 40 Grad prognostiziert. Die Behörde gibt ab 36 Grad Hitzewarnungen der niedrigsten Stufe heraus, was für die kommenden Tage sehr wahrscheinlich ist. Experten raten dazu, die direkte Sonne zu meiden, sich körperlich nicht anzustrengen, ausreichend zu trinken sowie Sonnenschutz aufzutragen. Zudem helfen leichtes Essen und regelmäßige Abkühlungen gegen die Belastung.

Extreme Hitze in Spanien

Ganz Spanien stellt sich auf einen extrem heißen Sommer 2026 ein. Die Monate Juni, Juli und August werden laut den Meteorologen der Behörde Aemet voraussichtlich überdurchschnittlich warm ausfallen. Von diesen extremen Wetterbedingungen sollen neben den Balearen und Mallorca insbesondere der Norden des spanischen Festlands sowie die gesamte Mittelmeerküste betroffen sein.

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