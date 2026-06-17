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Update vom Team-Arzt

Sorge um Posch: ÖFB-Star muss in Klinik!

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© Icon Sportswire via Getty Images
Weiterhin herrscht im ÖFB-Camp große Sorge um den Gesundheitszustand von Verteidiger Stefan Posch.
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Es war die Schock-Szene des ÖFB-Auftaktsieges gegen Jordanien: In der zweiten Halbzeit geht Abwehr-Ass Stefan nach einem Zusammenprall zu Boden.  "Er hat starke Schmerzen. Wir hoffen, es ist nichts gebrochen", sprach ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Anschluss von dem Verdacht eines Kieferbruchs.

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Unsere Team-Helden kamen erst spät Abends im Quartier in Santa Barbara an. Nach einer kurzen Nacht stand für Alaba & Co. Regeneration am Programm, ehe es am Montag zum Gruppenkracher gegen Argentinien in Dallas kommt.

Update vom Team-Arzt

Dort wird Posch voraussichtlich auf jeden Fall fehlen. Am Abend unserer Zeit gab ÖFB-Arzt Michael Fiedler gegenüber dem ORF ein erstes beunruhigendes Update zum Zustand. "Poschi hat Schmerzen im Unterkiefer links. Er ist soweit guter Dinge", meint der Mediziner.

Doch Genaueres möchte er nicht sagen. Denn für Posch geht es noch am Mittwoch in eine Klinik. Fiedler: "Wir haben jetzt geplant, im Laufe des Nachmittags, sobald wir den Slot für die CT-Untersuchung haben, dieses durchzuführen und nach dem CT können wir dann zu Diagnose und weiteren Diagnose Auskunft geben." Erst dann wird man wissen, wie lange der Mainz-Legionär tatsächlich ausfallen wird.

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