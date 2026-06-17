Rätsel um Arnautovic: ÖFB-Star verletzt?

Müssen wir uns Sorgen um Marko Arnautovic machen? Der ÖFB-Star steht gegen Jordanien nicht in der Startelf, eine kleine Szene vor dem Spiel gibt Rätsel auf.

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Teamchef Ralf Rangnick setzt gegen Jordanien auf Stürmer Sasa Kalajdzic. ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic sitzt nur auf der Bank.

Ist der 37-Jährige nicht ganz fit? Im ORF wurde "Arnie" kurz vor dem Match bei der Platzbegehung gezeigt. Dabei griff sich der Stürmerstar mit verzerrtem Gesicht an sein rechtes Knie.

Müssen wir um Arnautovic zittern? Oder ist das grantige Gesicht nur aufgrund seiner Joker-Rolle zu deuten? Wir werden es demnächst erfahren.