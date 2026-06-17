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Griff ans Knie

Rätsel um Arnautovic: ÖFB-Star verletzt?

© GEPA pictures/ Armin Rauthner
Müssen wir uns Sorgen um Marko Arnautovic machen? Der ÖFB-Star steht gegen Jordanien nicht in der Startelf, eine kleine Szene vor dem Spiel gibt Rätsel auf.
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Teamchef Ralf Rangnick setzt gegen Jordanien auf Stürmer Sasa Kalajdzic. ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic sitzt nur auf der Bank.

Ist der 37-Jährige nicht ganz fit? Im ORF wurde "Arnie" kurz vor dem Match bei der Platzbegehung gezeigt. Dabei griff sich der Stürmerstar mit verzerrtem Gesicht an sein rechtes Knie.

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Müssen wir um Arnautovic zittern? Oder ist das grantige Gesicht nur aufgrund seiner Joker-Rolle zu deuten? Wir werden es demnächst erfahren.

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