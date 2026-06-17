Diesen Rekord jagt Messi gegen Österreich

Messi, Messi, Messi! Der Argentinien-Superstar zauberte in Kansas City - und sicherte sich einen WM-Rekord. Gegen Österreich könnte die nächste Bestmarke fallen.

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Viel wurde im Vorfeld spekuliert: Ist der 39-Jährige überhaupt fit und noch auf höchstem Niveau? Die Antwort gab "La Pulga" mit drei Toren beim Auftaktsieg gegen Algerien.

Argentinien gegen Algerien 1 / 6 © EPA © APA/AFP/JUAN MABROMATA © APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT

Messi ist damit mit Miroslav Klose gleichgezogen – hält wie der Deutsche jetzt bei 16 WM-Treffern.

Gegen Österreich kann der Superstar auch einen weiteren Rekord von Klose knacken: Bislang ist der ehemalige DFB-Stürmer der Spieler mit den meisten WM-Siegen (17) – Messi hält jetzt bei 16.

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Das ÖFB-Team hat da aber sicher etwas dagegen. Am Montag um 19 Uhr kommt's zum großen Duell mit Argentinien.