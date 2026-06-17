Klose eingeholt
Diesen Rekord jagt Messi gegen Österreich
Viel wurde im Vorfeld spekuliert: Ist der 39-Jährige überhaupt fit und noch auf höchstem Niveau? Die Antwort gab "La Pulga" mit drei Toren beim Auftaktsieg gegen Algerien.
Argentinien gegen Algerien
1 / 6
© EPA
© APA/AFP/JUAN MABROMATA
© APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT
Messi ist damit mit Miroslav Klose gleichgezogen – hält wie der Deutsche jetzt bei 16 WM-Treffern.
Auch interessant
Gegen Österreich kann der Superstar auch einen weiteren Rekord von Klose knacken: Bislang ist der ehemalige DFB-Stürmer der Spieler mit den meisten WM-Siegen (17) – Messi hält jetzt bei 16.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Das ÖFB-Team hat da aber sicher etwas dagegen. Am Montag um 19 Uhr kommt's zum großen Duell mit Argentinien.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden